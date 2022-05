Vastgoed in Dubai wordt vooral gekocht door beleggers uit de nabije regio, concludeert gelijkheidseconoom Gabriel Zucman aan de hand van gegevens uit een datalek. Er zijn meer Afghanen met een appartement in Dubai dan Belgen. De fiscus in de herkomstlanden tast vaak in het duister.

Wereldwijd is er 146 miljard dollar aan buitenlands geld geïnvesteerd in vastgoed in Dubai. Verrassend genoeg zijn het niet de westerse landen die de deur platlopen bij de makelaars in het emiraat. In ...