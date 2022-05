Stookolieprijs op zucht van recordpeil

De maximumprijs van stookolie nadert het hoogste peil ooit. Vanaf woensdag betalen consumenten bij een bestelling van minstens 2.000 liter tot 1,3447 euro per liter. Dat is een evenaring van de op één na hoogste prijs.

Voor bestellingen tot 2.000 liter, bedraagt de maximumprijs vanaf woensdag 1,3766 euro per liter. Het gaat in beide gevallen om een stijging met 0,18 cent per liter. Voor een bestelling van

De maximumprijs van stookolie (gasolie verwarming 50S) bereikte op 11 maart een record van 1,3908 euro per liter, bij bestellingen van minstens 2.000 liter, zo blijkt uit gegevens van de petroleumfederatie Energia. Begin april was de prijs tijdelijk weer teruggevallen tot 1,0808 euro per liter, maar die daling is alweer tenietgedaan.

Ter vergelijking: een jaar geleden stond de maximumprijs bij grote bestellingen nog net onder de grens van 0,6 euro per liter. Sindsdien is de prijs dus met ruim 125 procent gestegen. Daags voor de Russische inval in Oekraïne was de maximumprijs nog net onder de 0,9 euro per liter.

Zoals steeds schrijft de federale overheidsdienst Economie de prijsstijging toe aan het duurder worden van de olieproducten op de internationale markten. Het grootste deel van de factuur wordt namelijk bepaald door de productprijs, die nu net geen euro per liter bedraagt. Daarna is de belangrijkste kostencomponent de btw van 21 procent. De accijnzen bedragen zo’n 2 cent per liter.