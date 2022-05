Vier dode Russische soldaten die op straat in een Z-vorm liggen en een verbrand lichaam dat op een wegversperring is terechtgekomen. Journalisten van persagentschap AP hebben in Charkov, de op één na grootste stad van Oekraïne, schokkende beelden kunnen maken van de doden en de gruwel in de straten. ‘De voorstad voelt als een openluchtmortuarium’, schrijven ze.