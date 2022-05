Stapelwolken en zonnige perioden wisselen elkaar af

De dag begint dinsdag met tijdelijk vrij veel wolkenvelden in de Kuststreek die geleidelijk landinwaarts trekken. In de namiddag wisselen stapelwolken af met zonnige perioden.

In het zuidoosten zijn er altijd wat meer wolken aanwezig die in Belgisch Lotharingen mogelijk voor enkele lokale buitjes zorgen. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden op de Ardense toppen en aan zee en rond 18 of 19 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

De nacht naar woensdag wordt rustig. Het blijft wisselend bewolkt in het zuidoosten van het land en in de overige streken klaart het op. Het wordt nevelig en lokaal kan er wat mist gevormd worden. De minima liggen tussen 1 en 9 graden.

Woensdag zijn er eerst brede opklaringen maar later wat meer wolken. Het blijft zo goed als droog, al is vooral over het westen en over de Ardennen een bui niet uitgesloten tegen de namiddag en avond. De maxima schommelen dan tussen 14 en 16 graden in de Kuststreek en in de Ardennen en tussen 17 en 19 graden elders in het land.

Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden, die in de loop van de dag soms vrij talrijk zijn, elkaar af. Lokaal kunnen er enkele buien vallen, maar het blijft vaak droog. Het wordt zacht en wat onstabieler bij maxima van 14 tot 19 graden. .

Vrijdag is het zacht en overwegend droog met vrij veel wolkenvelden en enkele zonnige perioden. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui toe. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden.

Zaterdag wordt de atmosfeer opnieuw iets onstabieler, waardoor de kans op buien lichtjes toeneemt. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij maxima van 15 tot 19 graden. Zondag krijgen we opnieuw te maken met drogere en iets koelere lucht uit het noordoosten. De zon is vaak van de partij al hangen er wat meer wolken over de Ardennen. Maxima van 14 tot 19 graden.