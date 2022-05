75.000 euro voor tip naar ontvoerder ‘Tante Naïma’

Het Nederlandse openbaar ministerie plaatst vandaag de 30-jarige Jos Leijdekkers alias ‘Bolle Jos’ alias ‘Josje Breda’ op de Nationale Opsporingslijst. Die lijst is de Nederlandse tegenhanger van de Belgische ‘Most Wanted lijst’.

Opmerkelijk is dat de Nederlandse justitie een beloning van maar liefst 75.000 euro uitlooft voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding. ‘Bolle Jos’ is op dit moment de meest gezochte drugscrimineel van Nederland. Maar de groep rond hem is ook zeer actief in en rond de Antwerpse haven.

Leijdekkers wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne. Samen met ‘de vingerknipper’ Flor Bressers, de Belg die nu in Zwitserland in de gevangenis zit, wordt hij beschouwd als de absolute top in de lage landen als het erop aankomt cocaïne vanuit Zuid-Amerika te smokkelen naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. De twee zouden ook geregeld samengewerkt hebben. De Nederlandse justitie verdenkt ‘Bolle Jos’ ook van het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud.

Naima Jillal

De Nederlandse justitie wil ‘Bolle Jos’ ook pakken omdat hij vermoedelijk betrokken was de verdwijning en dood van Naima Jillal, alias ‘Tante Naïma’.

Jillal, die ook zeer actief was in de cocaïnehandel, verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. In onderschepte PGP-berichten onder anderen uit Sky ECC komt naar voren dat Leijdekkers de hand zou hebben in haar verdwijning van Jillal. Zij wordt door verschillende drugstrafikanten ervan verdacht dat ze ladingen drugs zou gestolen hebben.

Van Naima Jillal was lange tijd geen spoor. Totdat op een telefoon van de beruchte Ridouan Taghi die in het Marengo-onderzoek in Dubai beslag is genomen, foto’s werden aangetroffen van een vrouw die vermoedelijk Jillal is. Uit de foto’s blijkt dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is. Taghi is niet de enige drugscrimineel die foto’s van de zwaar toegetakelde Jillal toegestuurd zou hebben gekregen. Maar hij zou wel één van diegenen zijn die het aan de stok had met Jillal.

Leijdekkers heeft geen vast woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij verblijft vermoedelijk al langere tijd niet meer in Nederland. Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij in Turkije verblijft. Het onderzoek heeft echter nog geen zicht gegeven op zijn verblijfplaats.

Het Programma Opsporing Verzocht in Nederland besteedt dinsdagavond ruim aandacht aan de plaatsing van Leijdekkers op de Nationale Opsporingslijst.