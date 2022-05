Een drone de lucht in en filmen maar. Nee, het is niet moeilijk om de anomalie van ­Royal Union Saint-Gilloise te vatten in één beeld. Dante Vanzeir en Deniz Undav scoren hun doelpunten vandaag in precies hetzelfde decor als hun voorgangers in de jaren 30.

De laatste decennia was het art-decostadion in het Dudenpark een openluchtmuseum geworden, maar in het seizoen 2021-2022 werd de slapende reus van het Belgische voetbal met oorverdovend lawaai weer tot ...