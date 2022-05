Ferrero blijft personeel gesloten fabriek langer uitbetalen

Het personeel van de Ferrero-fabriek in Aarlen krijgt ook na 8 mei nog een loon uitbetaald. Dat heeft de directie verzekerd, valt maandag te horen bij de bonden.

De Ferrero-fabriek in Aarlen moest op 8 april de deuren sluiten nadat wereldwijd meerdere gevallen van salmonella gemeld waren na het eten van chocoladeproducten van de groep. De site stelt 725 mensen tewerk, in piekperiodes zijn dat er zelfs 1.100.

Intussen ligt de productie er nog altijd stil. Vakbonden en directie hadden tijdens eerdere vergaderingen al afgesproken dat de lonen zouden worden uitbetaald tot 8 mei.

Op een nieuwe vergadering maandag heeft de directie volgens de christelijke vakbond CSC verzekerd dat dat ook na 8 mei nog het geval zal zijn.

Bovendien krijgen bijna 60 seizoensarbeiders de mogelijkheid om een contract van bepaalde duur te ondertekenen, klinkt het. Zo kunnen die meteen aan de slag als de activiteiten heropstarten. De directie zou ook hebben toegezegd om extra seizoensarbeiders aan te werven op het moment dat de productie is hervat.

Desinfecteren

Wanneer de fabriek in Aarlen opnieuw kan produceren, is nog niet duidelijk. Volgens de christelijke vakbond legt de directie woensdag een heropstartplan voor aan de federale voedselautoriteit FAVV, die het licht dan op groen moet zetten. Het gaat onder meer over een plan van aanpak om de productieketen te desinfecteren, een werk van 6 à 8 weken. Een groot deel van de medewerkers kan in die fase al opnieuw aan de slag, voor ongeveer 150 werknemers kan dat pas nadat de desinfectie is gebeurd en het FAVV opnieuw het licht op groen heeft gezet.

Het voedselagentschap heeft daar bovendien een maand de tijd voor eens de aanvraag is ingediend.