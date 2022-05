Ronnie O’Sullivan ziet riante voorsprong slinken in finale WK snooker, straks ontknoping

Judd Trump heeft de finalesessie van maandagnamiddag op het WK snooker in Sheffield met 7-2 gewonnen van Ronnie O’Sullivan. Dat brengt de tussenstand op 14-11 in het voordeel van O’Sullivan. Maandagavond volgt de ontknoping en weten we wie de nieuwe wereldkampioen wordt.

Ronnie O’Sullivan snookerde zich zondag naar een riante 12-5-voorsprong op het WK snooker. Alles onder controle, dacht hij. Maar maandagnamiddag sloeg Trump dus stevig terug. Met een 105-break op het einde van de namiddag zorgde hij ervoor dat de spanning in de finale helemaal terug is.

Zesvoudig wereldkampioen O’Sullivan heeft nog vier frames nodig om een nieuwe wereldtitel binnen te halen. Velen hadden gedacht dat de sessie van maandagavond overbodig zou zijn, maar niets is minder waar. Om 20 uur begint de vierde en laatste finalesessie in The Crucible.

