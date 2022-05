Deense kunstenaar vandaliseert eendje van Asger Jorn

Een Deense kunstenares bekladde een schilderij van de beroemde situationist Asger Jorn. De performance werd live gestreamd op een extreemrechtse Facebookpagina.

In 1959 kocht de Deense kunstenaar Asger Jorn een landschapsschilderij op een rommelmarkt. Hij schilderde er een eendenkuiken over en herdoopte het werk tot Het verontrustende eendje. Deze kunstpraktijk van ‘détournement’ of toe-eigening kenmerkt de linkse beweging van het Internationale Situationisme. De Cobrakunstenaar betwistte het onderscheid tussen goede en slechte kunst.

Dat kan ik ook, dacht de Deense provocatrice Ibi-Pippi Orup Hedegaard. Zij lijmde vrijdag een tekening van een kuiken op het schilderij en schreef er met een stift haar naam op. Op Facebook herdoopte ze het werk tot De verontrustende trut. De tekening werd verwijderd.

Een video van de ingreep werd gestreamd door een extreemrechtse Facebookpagina. Daarin is ook Uwe Max Jensen te zien, een kunstenaar die dicht bij de anti-islamitische partij Stram Kurs staat. Hij staat bekend om een performance in blackface en plaste al eens op een sculptuur van de IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson.

De Deense politie voert een onderzoek wegens vandalisme.