Kunstwerk Fabre verdwijnt niet uit Vlaams Parlement, maar krijgt ‘duiding’

Het kunstwerk van Jan Fabre wordt niet verwijderd uit de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het parlement maandag beslist. De Kunstcommissie van het parlement krijgt wel de opdracht om ‘duiding bij het kunstwerk en de kunstenaar te voorzien’.

Nadat kunstenaar Jan Fabre vorige week veroordeeld werd voor onder meer geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, drong oppositiepartij Vooruit erop aan het kunstwerk van Fabre met de beroemde groene scarabeeën in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement te verwijderen.

‘Het kunstwerk laten hangen zou een vreemd signaal zijn aan de vele Vlamingen en de vele schoolkinderen die het parlement komen bezoeken’, meende Vooruit.

De kwestie werd maandag besproken in het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Er was bij de andere partijen weinig animo om het bewuste kunstwerk te verwijderen. Daarom wordt het werk ook niet weggehaald. Maar er wordt wel aan de Kunstcommissie van het Vlaams Parlement, de commissie die ook beslist over de aankoop van werken, gevraagd om duiding te geven bij het werk en de kunstenaar, bijvoorbeeld door middel van een plaatje of door uitleg door de gidsen tijdens rondleidingen.

Vooruit kan zich vinden in die oplossing. ‘Voor ons is vooral essentieel dat iemand als Jan Fabre er niet gewoon mee weg komt, dat mensen die zijn werk zien wéten wat hij misdaan heeft. Dat vinden wij belangrijk als erkenning voor het leed dat Fabre al die vrouwen heeft aangedaan’, zegt fractieleider Hannelore Goeman in een reactie aan Belga.