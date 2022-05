Netflix-serie van Meghan Markle gaat in de koelkast

Netflix gaat niet verder werken aan Pearl, de animatieserie van Meghan Markle. Die beslissing komt er na een daling in het aantal abonnementen bij de Amerikaanse streamingdienst.

Het Amerikaanse streamingplatform Netflix liet zondag weten dat ze een aantal aangekondigde animatieseries- en films in de koelkast te steken. Een van de projecten is Pearl, een animatieserie voor kinderen van Archewell Productions, het bedrijf opgestart door de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle, de hertog en hertogin van Sussex.

De serie zou focussen op de avonturen van een twaalfjarig meisje, dat geïnspireerd werd door toonaangevende vrouwen uit de geschiedenis.

Naast het project van Markle schrapte Netflix ook twee andere animatieseries, als deel van een ‘strategische beslissing’, aldus het bedrijf. Wellicht heeft dat te maken met een daling van het aantal abonnees. In het eerste kwart van dit jaar verloor de streamingdienst 200.000 abonnees en ook in het volgende kwartaal wordt er een verdere daling verwacht. Daardoor heeft Netflix niet de verwachte 2,5 miljoen dollar aan hun budget kunnen toevoegen en moet er in het aanbod worden geschrapt.

Prins Harry en Meghan Markle sloten in 2020 een meerjarendeal met Netflix. Andere projecten van Archewell gaan voorlopig wel nog door, zoals de documentairereeks Heart of Invictus. Die brengt het verhaal van gewonde oorlogsveteranen die dit jaar deelnamen aan de Invictus Games in Den Haag.