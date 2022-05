Brussels Airlines schrapt mondmaskers

Vanaf 3 mei moeten passagiers en cabinepersoneel geen mondmasker meer dragen aan boord bij Brussels Airlines. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij.

‘Daarmee wordt de ervaring van de luchthaven, waar het masker al enige tijd niet meer verplicht is, uitgebreid naar het vliegtuig zelf’, legt Brussels Airlines uit. ‘Het vliegtuig is altijd een plek geweest waar er weinig risico bestaat op besmetting, dankzij de zeer geavanceerde luchtzuiveringssystemen.’

De luchtvaartmaatschappij hoopt dat het einde van de mondmaskerplicht op de vliegtuigen toelaat om ‘na de pandemie een nieuwe stap te zetten richting een “normale” reiservaring’. Brussels Airlines benadrukt wel dat het mondmasker nog steeds verplicht is in bepaalde buitenlandse luchthavens, en dat reizigers zich dus best informeren over de geldende regels op de plaats van bestemming.