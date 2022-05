Moeten we af van studentendopen?

Hoe zinvol zijn studentendopen (nog)? Het Reuzegom-proces over de fatale doop van Sanda Dia zet de vraag op scherp. Kunnen we evolueren naar een gezond en open doopklimaat of schaffen we het ritueel maar beter af?





Debaters Josephine Dapaah en Christoph Meeussen zoomen in op de argumenten pro en contra studentendopen en alles wat erbij komt kijken. Is het pesten of is het plezier? Ad disputandum!

Journalist Josephine Dapaah en Christoph Meeussen | Gastbijdragen Walter Weyns, Brecht Crabbe | Presentatie en redactie Marjan Justaert | Voxpop Kaja Verbeke | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Joris Van Damme | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragment VRT