Waarom er bijna niemand Groen-voorzitter wil worden

Nadat een hele rist potentiële kandidaten, ook Kristof Calvo, hebben afgehaakt, doen Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji als eerste duo een gooi naar het voorzitterschap van Groen. ‘We zijn de voorbije jaren teveel woordvoerder van Vivaldi geweest en te weinig van ons eigen project.’

De druk op Meyrem Almaci om de fakkel als voorzitter door te geven was groot binnen Groen. Ze was moegestreden als voorzitter en straalde dat ook uit. Tegelijk voelen weinigen zich voorlopig geroepen om in de voetsporen van Almaci te treden. Björn Rzoska, Wouter De Vriendt, Bogdan Vanden Berghe, Petra De Sutter. Allemaal stonden ze op de lijstjes van de bookmakers, gaven ze aan dat ze een kandidatuur overwogen, maar maakten intussen duidelijk dat ze de kelk liever aan zich laten voorbijgaan.

Bijna unisono luidt het dat het werk op de positie die ze vandaag in de partij bekleden nog niet af is. De Sutter deed dat al onmiddellijk na het ontslag van Almaci. Bij De Vriendt luidde het dat hij nog maar recent fractieleider van Ecolo-Groen is en enorm graag samenwerkt met het team parlementsleden en ministers. ‘Het werk dat ik startte als politiek directeur is nog niet af’, klonk het dan weer bij politiek directeur Vanden Berghe.

Nieuwe gezichten

Wie meedoet aan voorzittersverkiezingen, loopt altijd het risico om een blauwtje te lopen. Dat is nooit aangenaam en zegt meteen iets over de positie binnen de partij. Zeker bij een partij als Groen, waar de leden sowieso veel in de pap te brokken hebben. En bij die achterban leeft een vraag naar nieuwe gezichten. Vanden Berghe had zo’n nieuw gezicht kunnen zijn, maar wilde alleen als consensuskandidaat voorzitter worden. Als verliezer bij een voorzittersverkiezing zou zijn rol als politiek directeur moeilijk worden.

Het duo Vaneeckhout/Naji bevat ook nieuwe gezichten, of toch voor het grote publiek. Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout, uit het landelijke Anzegem, is jarenlang medewerker geweest van Kristof Calvo, was ondervoorzitter tijdens de eerste termijn van Almaci en was campagneleider voor de verkiezingen in 2018 en in 2019. De dertigjarige Molenbeekse Nadia Naji is kabinetsmedewerker bij Brussels minister Elke Van den Brandt. ‘Blij dat de rest van het land een Brussels talent als Nadia kan leren kennen de volgende weken’, aldus Van den Brandt.

Op de officiële papieren zal Vaneeckhout voorzitter zijn – de statuten vragen dat nog altijd – maar beiden zullen in de praktijk opereren als covoorzitters, zoals bij zusterpartij Ecolo. ‘Dat geeft ons de kans om als complementair duo de diversiteit aan de top bij Groen te versterken en de politiek in het algemeen meer kleur te geven.’

Het is nu uitkijken of er iemand opstaat om het duo uit te dagen. Alle ogen waren daarbij gericht op Kristof Calvo, maar die liet vanmiddag weten dat ook hij geen kandidaat zal zijn. ‘Als voorzitter wordt de partij een doel op zich, eerder dan een middel. Dat is niet hoe ik de komende tijd aan politiek wil doen. En het allerbelangrijkste: dat is ook niet waar ik als mens gelukkig van word.’ Het Kamerlid herhaalt daarbij zijn wens om ‘minder bezig te zijn met de kleine verschillen en meer met de grote vraagstukken’.

Op die manier wordt het lijstje mogelijk tegenstrevers wel erg kort. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman wordt her en der ook genoemd, maar laat voorlopig niet in haar kaarten kijken.

Geen ramp

Tegelijk leert het verleden dat een voorzittersverkiezing verliezen ook geen ramp hoeft te zijn. In 2014 moest het duo Van den Brandt/De Vriendt de duimen leggen tegen de tandem Almaci/Vaneeckhout. De Vriendt is vandaag fractieleider in het federaal parlement en Van den Brandt is Brussels minister. En Björn Rzoska, die in 2019 nipt verloor van Almaci, leidt de Vlaamse fractie.

Eenmaal de buit binnen is, wacht de voorzitter een aartsmoeilijke taak: de partij in twee jaar tijd klaarstomen voor de verkiezingen in 2024. Die worden meteen het examen voor de nieuwe voorzitter, want het mandaat loopt uiterlijk zes maanden later af. En partij staat er vandaag niet florissant voor. Tegelijk heeft het koopkrachtdebat het klimaatdebat helemaal weggeduwd.

‘Ik weiger mij neer te leggen bij de analyses dat de partij op een slecht resultaat zou afstevenen. De socialisten stonden er bij de vorige verkiezingen ook niet goed voor en hebben toen toch ook nog een eindsprint ingezet’, zegt Vaneeckhout. ‘We moeten opnieuw complexloos Groen durven zijn, vol zelfvertrouwen. We zijn de voorbij jaren teveel de woordvoerder van de regering geweest en te weinig van het groene project. Dat is ook een sociaal project – altijd geweest. De positie van Groen als links-progressieve partij is uniek in het politieke landschap.’

Hij maakt zich weinig zorgen dat een slecht verkiezingsresultaat zijn eigen carrière zou kunnen fnuiken. ‘Ik ben jong begonnen in de politiek en ga er vol voor. Maar ik sta ook onthecht in de politiek. Ik heb drie dochters. Ik vind in mijn gezin wel mijn geluk.’

Of het duo tegenstand krijgt in de race naar het voorzitterschap, weten we officieel woensdag. Kandidaturen kunnen tot morgenavond 17 uur ingediend worden.