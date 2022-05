Sinds de oorlog in Oekraïne hebben Russische functionarissen Europese media niet meer te woord gestaan. Tot de Russische minister Sergej Lavrov zondag een interview gaf aan de Italiaanse televisiezender Rete 4.

Lavrov beantwoordde vanuit de Russische hoofdstad Moskou via een videoverbinding vragen in het Italiaanse actualiteitenmagazine Zona Bianca. De Russische minister van Buitenlandse Zaken was scherp voor de Europese media: ‘Westerse media en politici verdraaien telkens wat Russische instanties zeggen’, stak hij van wal.

Een belangrijke vraag is wat Rusland op 9 mei in petto heeft. Dan viert het land de Dag van de Overwinning, een feestdag waarop de overwinning op de nazi’s in 1945 gevierd wordt. Op die dag trekt er vaak een militair defilé door het centrum van Moskou en houdt de president ook een toespraak. Op 9 mei van dit jaar zou Rusland volgens verschillende analisten willen uitpakken met de overwinning in Oekraïne.

‘Onze soldaten zullen hun acties niet kunstmatig aanpassen aan welke datum dan ook’, reageerde Lavrov. ‘Het tempo van de operatie in Oekraïne hangt boven alles af van de noodzaak om de eventuele risico’s voor de burgerbevolking en de Russische soldaten te beperken.’

Gruwel in Boetsja

Ook Boetsja was een belangrijk onderwerp tijdens het interview. In die voorstad van Kiev werd een spoor van vernieling achtergelaten toen Russische troepen zich terugtrokken uit het noorden van Oekraïne. Niet alleen in Boetsja, maar ook in andere dorpen en steden rond Kiev werden honderden lichamen van burgers aangetroffen op straat.

Lavrov ontkende dat Rusland er iets mee te maken had en zei dat het drama in Boetsja in scène gezet zou zijn. ‘Op 30 maart zijn de Russische troepen vertrokken uit Boetsja’, zei hij stellig. ‘De burgemeester van Boetsja riep de overwinning uit en verklaarde dat Boetsja naar het normale leven teruggekeerd was. Drie dagen later is men begonnen met die lichamen te tonen. Ik wil niet verder ingaan op deze zaak, omdat het overduidelijk is dat het vals is. Eender welke waarnemer ziet dat meteen.’

INF-verdrag

De Russische minister kreeg ook een vraag voorgeschoteld over een mogelijk nucleair conflict tussen zijn land en het Westen. ‘Rusland heeft nooit de inspanningen tegengewerkt om een akkoord te bereiken dat een oorlog zou vermijden’, zei hij. Hij verwees daarbij naar het zogenoemde Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag uit 1987, een verbod op kernraketten op middellange afstand. Dat verdrag liep in 2019 op zijn einde.

‘We hebben onze Amerikaanse collega’s gevraagd om te herhalen wat de Russische president Gorbatsjov en de Amerikaanse president Reagan in 1987 gezegd hebben en een verklaring te aanvaarden die stelt dat een nucleaire oorlog geen winnaars heeft’, zei hij. Hoewel hij de Trump-regering daar niet van kon overtuigen, was dat wel het geval voor Biden.

Israël eist excuses

Tijdens het interview werd Lavrov ook gevraagd hoe het kon dat Oekraïne een neo-nazistisch land kan zijn, terwijl president Volodimir Zelenski zelf Joods is. Hij repliceerde dat ‘Hitler ook Joods bloed had’ - waarvoor historici alsnog geen bewijs hebben - en dat ‘de ijverigste antisemieten vaak Joden zijn’.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, omschreef Lavrovs uitspraken als een ‘onvergeeflijke, schandalige verklaring, een verschrikkelijke historische vergissing. De minister eist verontschuldigingen van Moskou na de controversiële uitspraak. Volgens hem is de Russische ambassadeur in Tel Aviv om ‘opheldering’ gevraagd. Ook andere Israëlische politici keurden Lavrovs opmerkingen af.

Lapid voegde eraan toe dat zijn grootvader ‘niet door Joden werd gedood, maar door nazi’s. De Oekraïners zijn geen nazi’s, enkel de nazi’s waren nazi’s.’ Israël heeft traditioneel zowel met Rusland als Oekraïne goede banden. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne probeert Tel Aviv een bemiddelingspoging op te starten tussen de twee landen, voorlopig zonder succes.