Ook wij zijn nu letterlijk in oorlog met Rusland

Toen de oorlog in Oekraïne begon, was het helder. We zouden Moskou treffen met economische sancties, niet met wapens. Europa en Amerika zouden zich niet op het slagveld wagen. Maar dat is drastisch aan het schuiven. We helpen Oekraïne steeds vaker met zware wapens en ook ons doel wordt duidelijker: Rusland merkelijk verzwakken.





Hoe kan dit conflict ooit eindigen, tenzij op een manier die niemand wil. We vragen het aan Dominique Minten van onze buitenlandredactie.

