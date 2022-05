Axa Bank veel winstgevender dan overnemer Crelan

De coöperatieve bank Crelan doet een uitstekende zaak aan de overname van Axa Bank, blijkt opnieuw. Axa Bank haalt de helft meer winst dan Crelan. Bovendien boekt Crelan nog een stevige papieren winst op de overname.

De overname van Axa Bank door Crelan dateert van eind vorig jaar, maar werd al bijna twee jaar geleden aangekondigd. Het zal nog tot 2024 duren vooraleer beide banken volledig geïntegreerd zijn.

De overname is voor Crelan een zware brok om te slikken. Het moet zowel zijn kapitaal verhogen als langetermijnfinanciering aantrekken. De vraag is of er in de overname ook geen weeffout zit. Uit de jaarcijfers die Crelan vrijgeeft, blijkt opnieuw dat Axa Bank de sterke partij is. Toch is het Crelan die straks over Axa Bank de lakens uitdeelt. De ceo van Axa Bank, Peter Devlies, verloor bij de overname zijn job, terwijl de Fransman Philippe Voisin van Crelan ceo werd van het nieuwe geheel.

De winstcijfers van het oude Crelan, zonder Axa Bank, steunen van oudsher voor een belangrijk deel op die van de kleine Europabank. Die bank, waarvan Crelan de eigenaar is, verleent consumentenkredieten aan een publiek dat vooral aankopen op afbetaling doet. Crelan zwijgt in zijn persbericht over de winstbijdrage van Europabank en zegt alleen dat Crelan inclusief Europabank vorig jaar een nettowinst haalde van 66 miljoen euro, een toename met 34 procent.

Axa Bank daarentegen haalde op eigen kracht een nettowinst van 93 miljoen euro, een toename met 41 procent. De drie banken profiteerden van een hogere kredietverstrekking en Crelan en Axa Bank verkochten ook meer buitenbalansproducten zoals beleggingsfondsen. Dat is een gevolg van de lage spaarrente en beleggers die op zoek waren naar rendement.

Crelan en Axa Bank staan samen voor een kredietportefeuille van 43 miljard euro (plus 6,7 procent). De buitenbalansproducten zijn goed voor bijna 14 miljard euro (plus 19,5 procent).

Crelan, dat maar een matig rendement op eigen vermogen haalt, keert een coöperatief dividend uit van 3 procent voor 30 procent roerende voorheffing. Crelanco, het coöperatief vehikel van Crelan, telt 274.000 coöperanten. Beide banken samen hebben het grootste kantorennet van alle banken. Het is nog onduidelijk hoe het pad richting een rendabeler en compacter net eruit zal zien.

Crelan boekte overigens een uitzonderlijke papieren winst op de overname van Axa Bank. Doordat de prijs die Crelan betaalt onder de waarde van het eigen vermogen van Axa Bank ligt, is er sprake van een papieren meerwaarde van 598,81 miljoen euro op de overname. Crelan boekt ook een uitzonderlijke winst van 46,66 miljoen euro op de verkoop van Crelan Insurance aan de Franse groep Axa. Daardoor kwam de boekhoudkundige nettowinst uit op 660,35 miljoen euro.