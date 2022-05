Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji doen samen gooi naar covoorzitterschap Groen

Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout is de eerste kandidaat-voorzitter van Groen, nadat enkele favorieten eerder hebben afgehaakt. Samen met Nadia Naji uit Molenbeek wil hij covoorzitter worden.

De 36-jarige Vaneeckhout uit Anzegem was tussen 2014 en 2019 ondervoorzitter van de partij naast Meyrem Almaci. Samen met Nadia Naji, een 30-jarige kabinetsmedewerkster van Brussels minister Elke Van den Brandt, stapt hij in de voorzittersrace.

Het duo doet dat niet als kandidaat-voorzitter en kandidaat-ondervoorzitter, maar als kandidaten voor het covoorzitterschap. Het duo stapt daarmee af van het model dat Groen tot vandaag hanteert en wil het voorbeeld van de Franstalige groenen van Ecolo en Die Grünen in Duitsland overnemen.

Onze links-progressieve positie is uniek in onze politiek & groene waarden worden gedeeld van Anzegem tot Molenbeek. Alleen moet de partij die opnieuw met meer zelfvertrouwen en lef uitdragen. Daarom zijn @JeremieVaneeckh en ik trotse kandidaat co-voorzitters van @groen! pic.twitter.com/bKyV44GQWQ — Nadia Naji (@_nadianaji) May 2, 2022

‘Het is tijd voor vernieuwing aan de top’, klinkt het. ‘Dat geeft ons ook de kans om als complementaire duo de diversiteit aan de top bij Groen te versterken en de politiek in het algemeen meer kleur te geven’, stellen Naji en Vaneeckhout bij hun aankondiging.

Volgens hen is het groene zelfvertrouwen fors gezakt, ondanks de ‘unieke links-progressieve positie’ in het partijlandschap. Dat willen ze keren. ‘Er is nood aan een frisse wind, een scherper, complexloos profiel, een nieuwe generatie, om Groen opnieuw in topvorm te krijgen.’

Andere kandidaten

Kamerfractieleider Wouter De Vriendt en politiek directeur Bogdan Vanden Berghe lieten gisteren weten dat ze geen kandidaat om Meyrem Almaci op te volgen als voorzitter van Groen. Eerder deed ook Vlaams fractie­leider Björn Rzoska dat.

Het is afwachten wie zich nog kandidaat stelt. Mogelijk waagt Kristof Calvo de sprong. Calvo laste na zijn gemiste ministerschap in 2020 een stageperiode in Nederland in, en liet toen het fractieleiderschap aan De Vriendt. Sindsdien opereert Calvo meer in de luwte. Hij heeft nog niet in zijn kaarten laten kijken.

Vanuit het Vlaams Parlement wordt ook nog Elisabeth Meuleman genoemd. In Brussel sluit minister Elke Van den Brandt nog niets uit.

Kandidaturen kunnen tot dinsdag 17 uur ingediend worden. Woensdag weten we wie kandidaat is. De opvolger van Almaci wordt op 11 juni gekozen.