Qantas wil zonder stop vliegen van Sydney naar New York en Londen

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil vanaf eind 2025 rechtstreekse vluchten aanbieden van Sydney naar New York en Londen. Ze heeft daarvoor nieuwe toestellen besteld bij vliegtuigbouwer Airbus.

Qantas zegt twaalf toestellen van het type A350-1000 te hebben besteld. Met die vliegtuigen moet de verplaatsing tot vier uur sneller gaan dan zoals nu nog met tussenlandingen. De toestellen kunnen 238 passagiers vervoeren en krijgen zones waar passagiers kunnen bewegen tijdens de ultralange vluchten.

In oktober 2019 voerde Qantas al een testvlucht uit tussen New York en Sydney met een Boeing 787-9 Dreamliner. In een tijd van 19 uur en 16 minuten werd destijds de 16.200 kilometer tussen beide steden overbrugd. Tussen Londen en Sydney, 17.750 kilometer, vloog de maatschappij in 19 uur en 19 minuten.

Aanvankelijk had de maatschappij plannen om al tegen dit jaar vluchten in te leggen van Sydney, Melbourne en Brisbane naar New York en Londen, maar die plannen werden opgeborgen door de coronapandemie.

Er bestaat wel al een rechtstreekse verbinding Perth-Londen van 14.498 kilometer in 17 uur.