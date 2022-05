Weerbericht | Enkel in de Ardennen mogelijk een buitje

Maandag hangt er hier en daar wat ochtendgrijs, maar op de meeste plaatsen zal de dag volgens het KMI vrij zonnig beginnen. Later ontstaan er stapelwolken in het binnenland, terwijl het in de kuststreek vrij zonnig blijft.

Het blijft droog met enkel in de Ardennen kans op een buitje. Het kwik haalt 13 tot 15 graden aan zee en in de Ardennen en 17 of lokaal 18 graden in het centrum en in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit noordoost krimpend naar noord.

Tegen de avond verschijnen er overal brede opklaringen. Tegen de ochtend kan er vanaf de Noordzee eventueel weer wat lage bewolking binnendrijven. Het blijft wel droog bij minima van 1 tot 8 graden.

Dinsdag start de dag op veel plaatsen met brede opklaringen. In het westen hangen er meer wolken. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met een kleine kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De maxima gaan van 14 tot 18 graden.

Ook woensdag, donderdag en vrijdag blijft het meestal droog. Vrijdag kan het kwik al richting 21 graden gaan.