Eer aan de arbeid, niet aan het voetbal

Speeldag 2 in Play-off 1 bracht eer aan de arbeid, maar niet aan het voetbal. Na twee scoreloze puntendelingen maken Union en Club zich klaar voor een dubbel titelduel: op 8 mei in het Dudenpark en 11 mei in Jan Breydel.

Adrian Refaelov mag dan amper 8 zijn, de oudste zoon van Lior Refaelov was zondag de enige die de netten deed trillen in de Lotto Arena. Onder gejuich van de ­harde kern hield hij de bal hoog in het zestienmetergebied. Zijn lichtgeblesseerde vader had het grootste deel van de wedstrijd op de bank doorgebracht. Ook Benito Raman ging met zijn 1-jarige zoon op de arm de supporters groeten. Anderlecht vierde de 0–0 tegen Club Brugge alsof het de titelstrijd ­weer helemaal open heeft gegooid.

Het tegendeel is waar. De titelstrijd blijft een race tussen twee ploegen die zondag pas op de plaats maakten. ­Union (op Antwerp) en Club Brugge (op Anderlecht) bleven beide hangen op 0–0. De twee titelpretendenten leken wel energie te willen sparen voor hun rechtstreekse ‘testduels’: nu zondag 8 mei op Union en drie dagen later op woensdag 11 mei in Brugge.

Als Anderlecht zo blij was met de 0–0, was het omdat het weerwraak nam voor de pijnlijke 3–1 op Union op de openingsspeeldag. De derbynederlaag had zelfs een publieke vermaning van voorzitter Marc Coucke uitgelokt. ‘Hoe op 1 week een heel seizoen om zeep helpen’, had hij op de socialenetwerksite Instagram gepost. Het gebrek aan daadkracht in het Dudenpark werd goedgemaakt met een potige wedstrijd tegen de aartsrivaal. Na het laatste fluitsignaal riep trainer Vincent Kompany zijn spelers samen op de middencirkel. En vertelde hij waarom hij zoveel belang hechtte aan de prestatie.

‘Als coach mag je alleen tevreden zijn als je wint, maar je kan ook fier zijn op de inzet van de jongens. Dat is het geval vandaag’, zei hij voor de tv-camera van Eleven Sports. ‘Iedereen heeft er vandaag voor gestreden: de spelers, de staf, de invallers. Een reactie (na Union, red.) heb ik zeker gezien. Ik zag een heel agressieve en een heel jonge ploeg. ­Deze jongens hebben enorm veel ­progressiemarge.’

Op het Anderlechtse middenveld leefden Marco Kana (19) en Kristian Arnstad (18) zich uit. ‘Deze spelers ­waren niet zo lang geleden oppositie­spelers’, zei Kompany. ‘Spelers die ik op training tegen de eerste ploeg liet uit­komen. Omdat België het enige land in Europa is waar slechts achttien spelers in de wedstrijdkern passen, heb ik ze vaak niet op de bank gezet. Maar ze hebben altijd de perfecte instelling ­getoond. Vandaag waren ze klaar.’

Arnstad vierde zijn debuut als jonge tiener anderhalf jaar geleden in Jan Breydel. ‘Toen werden we door Club Brugge opgepeuzeld, hij ook’, bracht Kompany in herinnering. ‘Ik zei toen: Oké, klopt, maar van alle jongens op het veld zal hij (Arnstad, red.) de beste carrière maken. En dat geloof ik nog steeds.’

Kompany ziet Arnstad als een potentiële vervanger van Yari Verschaeren. Maar uitblinken deed hij zondag niet door te voetballen, wel door mee de strijd aan te gaan. Net als het duel eerder op zondag, op de Bosuil tussen Antwerp en Union, bracht Anderlecht-Club Brugge eer aan de arbeid, meer dan aan het voetbal. Vooral in de tweede helft zakte het niveau beduidend. Na het uitvallen van Mats Rits – hij blesseerde zich mogelijk ernstig aan de knie en werd vervangen door Ruud Vormer – en de wissel van Charles De Ketelaere, ging de landskampioen eveneens strijdvoetbal spelen. Eder Balanta en Sargis ­Adamyan werden van stal gehaald.

VAR opnieuw onder vuur

0–0 mocht dan een uitslag zijn waar beide ploegen vrede mee konden hebben, Club Brugge had wel al na vier minuten een strafschop moeten krijgen voor een duwfout van Lisandro Magallan op Charles De Ketelaere. Na overleg tussen scheidsrechter Nathan Verboomen en VAR-scheidsrechter Bram Van Driessche werd er niet naar tv-beelden gekeken. Het was niet duidelijk of de juiste ­beelden van de rechtenhouder Eleven op dat moment al beschikbaar waren voor het VAR-team in Tubeke.

‘Ik heb de beelden achteraf gezien en ik begrijp er niet veel van’, reageerde Club-trainer Alfred Schreuder. ‘Dit zijn toch momenten waarom de VAR in het leven is geroepen?’

Net als tijdens Antwerp-Union, waar Faris Haroun ontsnapte aan een rode kaart, riskeert de focus opnieuw op de arbitrage terecht te komen. Het is het onvermijdelijke gevolg van een low ­scoring game als voetbal, zeker als zelfs de topploegen spelen om niet te verliezen, veeleer dan om te winnen.

Het sierde Schreuder dat hij geen grote zaak van de niet gefloten penalty wilde maken. ‘Deze zaken gebeuren in het voetbal en wij hebben ook kansen gemist’, bracht hij onder meer een goeie mogelijkheid van Noa Lang – prachtig gered door doelman Hendrik Van Crombrugge – in herinnering.

Union of Club Brugge. De ploeg die kampioen wil worden moet dat doen door zelf te winnen, eerder dan te ­rekenen op de arbitrage of het gebrek aan tegendoelpunten.