Tientallen burgers geëvacueerd uit Marioepol

Uit de door Russische troepen belegerde staalfabriek Azovstal in de oostelijke Oekraïense havenstad Marioepol zijn zaterdag en zondag minstens tachtig burgers geëvacueerd. Dat meldde het Russische ministerie van Defensie zondag aan het persbureau Reuters.

De ­geëvacueerden die naar een ­gebied willen dat onder controle staat van de Oekraïense overheid, zijn volgens de Russen overgedragen aan vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis. Volgens een tweet van de Oekraïense president Volodimir Zelenski waren zondagavond zelfs honderd geëvacueerden onderweg naar het westen, naar de stad Zaporizja, die nog steeds in Oekraïense handen is.

Gebombardeerd

In ondergrondse schuilplaatsen onder het industriële complex van Azovstal verbleven volgens de Oekraïense overheid tot dit weekend tweeduizend Oekraïense militairen en duizend burgers. Vijfhonderd van die militairen zijn gewond. De rest van Marioepol, een strategisch gelegen havenstad, is al meer dan een week helemaal onder controle van het Russische invasieleger. De Oekraïners vragen al langer om burgers te evacueren. Tot zaterdag was dat altijd mislukt.

Voor de evacuatie werd een staakt-het-vuren afgesproken tussen de Oekraïense militairen die zich in de tunnels hebben gebarricadeerd en de hen omsingelende Russen. De fabriek werd zaterdagochtend nog door de Russen gebombardeerd, vertelt een Oekraïense officier, Svyatoslav Palamar, in een video die zaterdagavond gepubliceerd werd op verschillende sociale media. Palamar vroeg dat ook gewonde militairen, die medische zorgen nodig hebben, geëvacueerd zouden worden.

Videobeelden van de ondergrondse schuilplaats tonen zwaargewonde militairen en burgers. Mensen vertellen over een tekort aan voedsel, drinkwater en medisch materiaal. Ook elders in Marioepol leven nog duizenden burgers in ontbering. Zijn zouden vanaf vanochtend geëvacueerd worden.