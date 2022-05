Britse politicus stapt op om porno in parlement

Neil Parish, het Conservatieve parlementslid dat vorige week werd betrapt toen hij in het Lagerhuis op zijn telefoon naar porno keek, geeft zijn zetel op. ‘De woede die ik heb opgeroepen en de schade die ik mijn familie en mijn kiesdistrict berokken, maken duidelijk dat ik niet kan verdergaan’, zegt hij tegen de BBC.

Het 65-jarige parlementslid werd vrijdag al geschorst. Dat nadat twee vrouwelijke partijgenoten hem tot tweemaal toe naar porno hadden zien kijken in het parlement. Medeparlementariërs hadden daarna opgeroepen Parish uit de fractie te zetten. De Conservatieve premier Boris Johnson noemde het gedrag van Parish ‘onacceptabel en mogelijk een reden voor ontslag’.

Parish, die ook boer is, zegt dat hij per ongeluk op de pornosite terechtkwam. Hij was naar eigen zeggen op zoek naar tractoren op een website met een soortgelijke naam als de pornosite die hij bezocht. Hij keek er even naar, en later keek hij bij een vergadering in het parlement opnieuw. ‘En dat was de grootste fout’, zegt hij. ‘Dat was opzettelijk.’ Parish zegt dat hij niet met smoesjes zal komen. ‘Wat ik deed was absoluut, enorm fout.’

Op 5 mei zijn er in het Verenigd Koninkrijk gemeentelijke en regionale verkiezingen. Johnson en zijn partij gaan gebukt onder de schandalen, vooral over het met de voeten treden van de coronaregels.