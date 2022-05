Bill Murray geeft incident op filmset toe: ‘Het is een leerproces geweest’

Acteur Bill Murray heeft toegegeven dat een incident over zijn gedrag heeft geleid tot het stilleggen van de opnames van de film Being mortal. Een niet nader genoemde vrouw op de set diende een klacht in. De filmmaatschappij, Searchlight Pictures, onderzoekt de feiten.

Murray, die voor het eerst spreekt over het incident, heeft het over een meningsverschil. ‘Ik deed iets wat ik grappig vond, maar wat niet zo werd opgevat’, zei de 71-jarige acteur in een interview met CNBC, geciteerd in The Guardian. De veranderende aard van wat als humor wordt beschouwd, speelde daarbij een rol, aldus Murray.

‘Het is een heel leerproces voor me geweest’, zei hij. ‘De wereld van vandaag is anders dan die waarin ik ben opgegroeid. Wat ik grappig vond als kind is niet per se hetzelfde als wat vandaag grappig is. Dingen veranderen en tijden veranderen, dus het is belangrijk dat ik dat uitzoek.’

Being mortal is het regiedebuut van Aziz Ansari, die ook het scenario en de productie voor zijn rekening neemt. De film is gebaseerd op de bestseller van Atul Gawande Sterfelijk zijn. Geneeskunde en wat er uiteindelijk toe doet. De opnames gingen van start in maart.