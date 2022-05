Groen-verkiezingen worden afvallingskoers

Ook Kamerfractieleider Wouter De Vriendt en politiek directeur Bogdan Vanden Berghe zijn geen kandidaat om Meyrem Almaci op te volgen als voorzitter van Groen.

Zeker Wouter De Vriendt was een van de favorieten om Almaci op te volgen, die enkele weken geleden aankondigde dat ze stopt als voorzitster. Maar na Vlaams fractie­leider Björn Rzoska haakt nu ook de federale fractieleider af.

‘Dat is een positieve keuze’, zei De Vriendt zondag. ‘De steun en de aanmoedigingen heb ik erg ­gewaardeerd, daarom heb ik het ook overwogen. Maar ik ben nog maar recent fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer en ik werk enorm graag samen met ons team van parlementsleden en onze ­ministers. Ik hoop op sterke, wervende kandidaturen die de partij kunnen verbreden, en die de brug kunnen slaan tussen het uitbouwen van een scherper profiel en verantwoordelijk besturen.’

Zal ook niet één van die kandidaten zijn: politiek directeur Bogdan Vanden Berghe. Ook hij ­beschouwt het werk in zijn huidige functie als onaf. ‘Het klopt dat vanuit verschillende hoeken van de partij aan mijn mouw is getrokken om me als bruggenbouwer kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Ik beschouw dat als een compliment voor het werk van de afgelopen jaren. En omdat ik grote verantwoordelijkheid voel voor de partij, heb ik het ook sterk overwogen. Maar het werk dat ik startte als politiek directeur, is nog niet af.’

Quid Calvo?

Rzoska, Vanden Berghe en De Vriendt stonden hoog bij veel pronostieken. Vooral de exit van die laatste doet de vraag rijzen of ­Kamerlid Kristof Calvo de sprong waagt. Calvo laste na zijn gemiste ministerschap in 2020 een stageperiode in Nederland in, en liet toen het fractieleiderschap aan De Vriendt. Sindsdien opereert Calvo wat meer in de luwte. Hij heeft nog niet in zijn kaarten laten kijken, maar vindt het wel spijtig dat De Vriendt geen kandidaat is. ‘Want Wouter zou zeker een ijzersterke kandidaat zijn.’

Vanuit het Vlaams Parlement wordt ook Jeremie Vaneeckhout genoemd, net als Elisabeth Meuleman. In Brussel sluit minister Elke Van den Brandt nog niets uit.

Wat op de achtergrond meespeelt, is dat de nieuwe voorzitter in eerste instantie de termijn uitdoet die overblijft na de exit van ­Almaci. In het najaar 2024 wachten dus alweer verkiezingen. De nieuwe voorzitter moet dus in essentie de verkiezingen van dat jaar voorbereiden. Heel veel tijd om daarbij eigen accenten te leggen, laat staan om de partij daarnaast fundamenteel inhoudelijk bij te sturen of ­organisatorisch te hertimmeren, laat dat niet. Kandidaturen kunnen tot dinsdag 17 uur ingediend worden. Woensdag weten we wie kandidaat is.