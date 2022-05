Vernielingen aangebracht aan wagens en winkels tijdens 1 meibetoging

Vandalen hebben zondag op de Dag van de Arbeid tijdens de 1 meibetoging vernielingen aangebracht langs het parcours. Dat bevestigt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Een persoon is aangehouden.

De betogers trokken tijdens de 1 meibetoging vanuit Sint-Gillis richting centrum Brussel via de Hoogstraat en de Duquesnoystraat naar het Albertinaplein, waar de actie eindigde. Sommige vandalen gebruikten de manifestatie om met graffiti op wagens en winkeletalages te schrijven of ruiten van voertuigen in te slaan. Ze schreven onder meer ‘trop cher’, te duur, op de etalages of Acab, een afkorting van All Cops Are Bastards, op wagens. Ook bushokjes werden beschadigd.

Er is sprake van meerdere incidenten, maar hoeveel exact is nog niet bekend. ‘Een ploeg zal straks nog de tour van het parcours doen en alle gelopen schade opmeten. We betreuren dit ten zeerste’, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere.

De politie meldt dat er één persoon aangehouden werd na de betoging. Deze zal later nog verhoord worden. Op de betoging waren volgens de ordediensten een 500-tal personen, de organisatie spreekt van een 600 tot 700 betogers.