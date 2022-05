Nancy Pelosi belooft Amerikaanse steun bij bezoek aan Kiev

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft een bezoek gebracht aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski in Kiev. Dat deed ze met een delegatie van Amerikaanse parlementsleden.

‘We zijn hier om je te bedanken voor de strijd voor vrijheid, jullie strijd is een strijd van iedereen’, zei Pelosi, die steun beloofde zolang het conflict aansleept. Zelenski zei onder meer dat de VS een leider zijn in de steun aan Oekraïne. Hij deelde ook een video van het bezoek op Twitter.

In een verklaring die Pelosi op de website van haar kantoor publiceerde, staat dat de delegatie van het Amerikaanse Congres naar Kiev was afgereisd om een duidelijke boodschap te brengen. ‘Onze delegatie bracht trots de boodschap over dat bijkomende Amerikaanse steun op komst is’, stelt ze. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde immers onlangs nog aan dat hij het Congres wil laten stemmen over een extra steunpakket van 33 miljard dollar voor Oekraïne.

Pelosi veroordeelt de ‘duivelse invasie’ van Poetin.

De delegatie van het Amerikaanse Congres is doorgereisd naar Polen. Op een persconferentie daar kreeg ze de vraag of de Amerikaanse steun Rusland kan provoceren. ‘Laat je niet pesten door pestkoppen’, zei ze. ‘Als zij bedreigingen uiten, kun je niet terugdeinzen.’