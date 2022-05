Aleksandr Vlasov degradeert de tegenstand en wint de Ronde van Romandië

De Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) heeft zondag op de laatste dag van de Ronde van Romandië nog voor een omwenteling gezorgd. Vlasov won met brio de afsluitende klimtijdrit van de zesdaagse WorldTour-koers in het Franstalige gedeelte van Zwitserland, en graait zo nog de eindzege weg van de Australiër Rohan Dennis (Jumbo-Visma).

De laatste opdracht van de 75e editie van de Ronde van Romandië bestond uit twee delen. Gestart werd aan het Centre Mondial in Aigle (waar de internationale wielerfederatie UCI exotische wielrenners opleidt), en dat voor een vlakke aanloopstrook van vijf kilometer. Nadien knikte de weg tien kilometer flink omhoog. De aankomst in Villars lag ruim 1.250 meter boven zeeniveau. Een groot deel van het peloton rolde daarom van het startpodium op de tijdritfiets en wisselde aan de voet van de klim naar hun gewone racefiets.

Outsider Ion Izagirre zette daags na zijn lange vlucht een richttijd neer van 35:28, maar het gros van de goeie klimmers ging uiteraard pas helemaal aan het eind van de dag van start. In het laatste uur stelde de ene renner na de andere de toptijd van Izagirre scherper: eerst Rein Taaramae, dan Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk en Damiano Caruso, en nadien ging verrassing Simon Geschke nog eens ruim een halve minuut onder hun tijd. Gino Mäder beet maar net zijn tanden stuk op die toptijd.

Maar de ritwinst werd pas beslist in het duel voor het eindklassement tussen favorieten Aleksandr Vlasov en Rohan Dennis. Dennis, opvallend genoeg niet in de leiderstrui maar in zijn Australisch kampioenenshirt van start gegaan, beleefde daarin niet zijn beste dag: aan het tussenpunt halfweg keek hij al tegen 32 seconden achterstand aan op de Rus. Op de aankomst werd dat liefst 2:12 verlies. Daarmee werd de tweevoudige tijdritwereldkampioen pas 22e in de daguitslag en tuimelde hij nog van het eindpodium.

???????? | ?Wat een tijd van Vlasov ??????? Hij lijkt zowel de rit als het klassement te winnen met zijn fantastische tijdrit #TDR2022



??? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Ftwf6oqen8 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 1, 2022

Vlasov won dankzij zijn indrukwekkende prestatie niet alleen het eindklassement, maar ook de tijdrit zelf. In de daguitslag heeft de 26-jarige Rus 31 seconden voorsprong op de nummer twee, de Duitser Geschke. De Zwitser Mäder werd derde op 0:36. Vlasov, die dit jaar mikt op de Ronde van Frankrijk, heeft in het eindklassement 0:50 voor op nummer twee Mäder en 0:55 op de derde, Geschke. De Rus is de opvolger van de Brit Geraint Thomas, de eindwinnaar van vorig jaar in Romandië.

Van Belgische zijde waren er geen uitschieters meer op de slotdag. Steff Cras was onze beste landgenoot in de klimtijdrit met een vijftiende plek, maar daarmee zakt hij in extremis nog uit de top tien: de renner van Lotto Soudal is elfde in de eindstand, op amper zes seconden van de nummer tien. Dylan Teuns, eerder deze week nog ritwinnaar, zette een punt achter een erg geslaagd voorjaar met een 23e plek in de tijdrit en is daardoor dertigste in de einduitslag.