De PS tackelt de wet van ‘96 en de PTB/PVDA wil alle prijzen blokkeren. Aan rode eisen geen gebrek in le pays noir.

Het telwoord ‘nonante-six’ is niet gevallen in de toespraak van PS-voorzitter Paul Magnette, vanochtend in cultuurcentrum Eden in zijn eigenste Charleroi. Maar laat er geen misverstand over bestaan: de ...