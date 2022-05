Conner Rousseau in 1 mei-toespraak: ‘Extremen proberen onze dag te kapen’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau begon zijn speech naar aanleiding van de Dag van de Arbeid met een reeks forse uithalen naar Vlaams Belang. Beide partijen proberen zich vandaag, allebei in Sint-Niklaas, als de meest sociale te profileren. ‘Wij willen een koopkrachtbijdrage op woekerwinsten van bedrijven’, zei Rousseau.

‘Is het niet waar misschien, meneer Van Grieken?’ Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is amper enkele minuten ver in zijn 1 mei-speech als hij zich rechtstreeks tot de voorzitter van het Vlaams Belang wendt. Die partij ‘is een wolf in schaapsvacht’, heeft Rousseau net daarvoor gezegd. ‘Ze doen alsof ze de werkende mensen verdedigen, maar eigenlijk vrienden, komen ze op voor de belangen van de elite.’

Zowel Vooruit als Vlaams Belang kozen Sint-Niklaas als locatie voor hun 1 meibijeenkomst. Het Vlaams Belang probeert er zich vanaf 14 uur vanmiddag te profileren als ‘de enige partij die opkomt voor onze mensen’, als ‘dé sociale volkspartij’, staat te lezen in de uitnodiging op hun website. Rousseau kon dat niet over zijn kant laten gaan en besteedde het volledige eerste deel van zijn speech aan Vlaams Belang.

Le Pen en Orban

‘1 mei, vrienden. Dat is onze feestdag. Dat is onze strijddag’, zei de socialistische voorzitter. ‘Extremen proberen onze dag te kapen. Zelfs vandaag, hier, in deze stad. Extremen die nog nooit iets voor u hebben gedaan. Niet voor uw koopkracht. Niet voor uw gezondheid. En niet voor u. Dat gaan we niet laten gebeuren.’

‘U zegt dat u voor de werkende klasse opkomt, maar alles wat u doet is tegen de werkende klasse’, wendde Rousseau zich rechtstreeks tot Van Grieken. ‘U zeg het één en doet het ander. Legt u anders eens uit aan de werkende mensen: Waarom stemt u tégen hogere minimumlonen? (...) Het is duidelijk: U zit niet in met de lonen van gewone mensen. U zit niet in met onze Vlaamse zelfstandigen en kmo’s. U zit niet in met de gezondheid van de mensen. Terwijl gij hier straks gaat komen zeggen dat wij het hier allemaal niet goed doen is het door Poetin - de beste maat van uw grote idolen Le Pen en Orban dat hier bij ons de prijzen voor de werkmensen stijgen.’

Vervolgens schetste Rousseau met verwijzingen naar het beleid van premier Viktor Orban in Hongarije waar een ‘extreemrechts beleid’ België volgens hem heen zou leiden: ‘verarming van de gewone mensen’.

‘Poten af van onze index’

In het tweede deel van zijn speech had Rousseau het over de verwezenlijkingen die zijn partij volgens hem het voorbije jaar kon noteren. Hij had het over de verlaging van de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent, over de investeringen in de gezondheidszorg en, vooral, over het beschermen van de koopkracht. ‘Wij hebben de automatische indexering van de lonen, pensioenen en uitkeringen tegen alle aanvallen verdedigd … en gewoon toegepast’, zei hij. ‘Als het leven duurder wordt, dan moet het inkomen van de mensen stijgen. Sommigen vinden dat overbodige luxe. De vorige regering - zonder ons - zei: geen indexering van uw lonen. Socialisten zeggen: wél automatische indexering van uw loon! Dat is een van de unieke sociale mechanismen in dit land. Daarom zeg ik heel duidelijk tegen iedereen: Blijf met uw poten van onze index. Ge blijft er af!’

Rousseau erkende vervolgens dat ‘de mensen al die investeringen in de koopkracht bijna niet voelen - omdat de prijzen zó hard blijven stijgen’. Hij schuift een ‘koopkrachtbijdrage op woekerwinsten van bedrijven’ naar voor om de ‘lasten van de energiecrisis’ te dragen. ‘Winsten mogen. Zelfs grote winsten mogen’, zei Rousseau. ‘Maar alleen als je ook solidair bent met de samenleving waarin je je winsten maakt.’

Prijsblokkering en burn-outpreventie

De PVDA schuift naar aanleiding van 1 mei een prijsblokkering van basisgoederen naar voor, zei voorzitter Raoul Hedebouw tijdens zijn toespraak. Het gaat dan over onder meer brandstof, energie en basisvoedingsproducten als bloem, rijst of deegwaren. ‘De enorme stijging van de levenskosten maakt de situatie voor veel gezinnen en werkende mensen onhoudbaar’, zei Hedebouw. ‘Wij stellen voor om de brandstofprijs te verlagen tot maximaal 1,40 euro/liter en hebben daarvoor een wetsvoorstel ingediend.’ Om die prijsblokkering te financieren, kijkt zijn partij naar de ‘superwinsten’ van multinationals, via een ‘bijzondere heffing op de overwinsten’. ‘TotalEnergies boekte in 2021 een recordwinst van 14 miljard euro’, zei Hedebouw. ‘Zopas kondigde het bedrijf al een nieuw record aan: 5 miljard winst, alleen al voor de eerste drie maanden van 2022. Hetzelfde geldt voor andere multinationals als Shell, BP en Exxon. Zo kan het niet verder.’

Meyrem Almaci legde in haar laatste 1 mei-toespraak als voorzitster van Groen de focus op ‘de grote uitval bij de werkende Belgen’. ‘Kijk naar de grote uitval bij het zorgpersoneel, de helden van de coronapandemie’, zei Almaci. ‘Maar evengoed bij leerkrachten, in de kinderopvang… Die uitval en het groeiend aantal langdurig zieken betekenen niet alleen heel wat menselijk leed, het ontwricht stilaan de economie en heeft ook grote gevolgen voor de schatkist.’ Almaci riep de Vlaamse overheid op om de uitval een halt toe te roepen, met onder meer maatregelen zoals de transitiepremie naar aangepast werk. ‘Maar ook preventie is belangrijk’, zei Almaci. ‘Met een goede burn-outpreventie en een meer flexibele werkindeling voor jonge ouders - denk bijvoorbeeld aan deeltijds werken en een flexibele kinderopvang- kan je al veel uitval voorkomen.’