Vrouwen en kinderen geëvacueerd uit gebombardeerde staalfabriek in Marioepol

Een kleine groep van twintig vrouwen en kinderen zou erin geslaagd zijn om te ontkomen uit de Azovstal-fabriek in Marioepol, waar ze al weken ondergedoken zaten tegen de Russische belegeringen van hun stad.

Het doolhof van tunnels onder de staalfabriek Azovstal in Marioepol fungeert nu al weken als toevluchtsoord voor een onbekend aantal Oekraïeners, die zich in veiligheid proberen te brengen terwijl het Russische leger hun stad bestookt in een poging haar in handen te krijgen. De Verenigde Naties zijn in overleg met Rusland over een tijdelijk staakt-het-vuren rond de Azovstal-fabriek, waardoor de ingesloten burgers kunnen worden geëvacueerd. De voorbije weken waren verschillende pogingen om een humanitaire corridor uit de stad op te zetten, mislukt. Nu zegt een commandant van het Oekraïense Azov-regiment, in een video op Telegram waarover The New York Times bericht, dat op zaterdag een twintigtal vrouwen en kinderen uit de fabriek zijn geëvacueerd.

Ook het Russische nieuwsagentschap TASS bericht dat 25 mensen, onder wie zes kinderen, uit Azovstal vertrokken zouden zijn.

De evacuatie werd uitgevoerd door een hulpkonvooi, dat de vrouwen en kinderen oppikte op een met het Russische leger overeengekomen locatie. De Azov-comandant, Svyatoslav Palamar, zei aan The New York Times dat hij hoopt dat de vrouwen en kinderen naar Zaporizhzhia zullen worden gebracht: een stad ten noordwesten van Marioepol, die nog in Oekraïense handen is. Als de Russen ‘niet opnieuw beginnen schieten’, zei Palamar ook, zouden de evacuaties gisteren en vandaag verdergaan.

De voorbije dagen waren verschillende video’s vanuit de Azovstal-fabriek verspreid, die zouden tonen in welke schrijnende omstandigheden jonge kinderen, vrouwen en mannen er proberen te overleven, terwijl hun voedselvoorraden dag na dag slinken. ‘We kregen een bevel om de stad te verdedigen, dus blijven we dat doen’, zei commandant Palamar eind vorige week nog in één van die video’s.