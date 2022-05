Biden lacht met zichzelf en Trump tijdens Correspondents’ Dinner

Na twee jaar afwezigheid is in Washington weer het White House Correspondents’ Dinner gehouden. Ook president Joe Biden was aanwezig.

Het Correspondents’ Dinner is een jaarlijks evenement voor journalisten die vaak met het Witte Huis in contact komen. Voor het eerst sinds 2016 was ook de president weer aanwezig. Oud-president Donald Trump stuurde telkens zijn kat.

Biden maakte daar meteen grap over. ‘Voor het eerst in zes jaar woont een president dit evenement bij. Dat is begrijpelijk. We hadden die vreselijke plaag, gevolgd door twee jaar corona.’

De 79-jarige president dreef ook de spot met zichzelf over onder meer zijn hoge leeftijd en lage waarderingscijfers. ‘Ik ben erg opgewonden om hier vanavond te zijn met de enige groep Amerikanen met een lager waarderingscijfer dan ik.’

Al snel kreeg zijn speech ook een serieuzere toon en bedankte hij verslaggevers voor hun moed om de oorlog in Oekraïne te verslaan.

De president hield ook een pleidooi voor nationale eenheid. ‘Er stroomt een gif door onze democratie met massale desinformatie die toeneemt’, zei Biden. ‘Jullie, de vrije pers, zijn belangrijker dan jullie ooit waren in de vorige eeuw. Ik meen het echt.’

Trevor Noah begroet president Biden. Foto: AP

Trevor Noah

Biden nam vanwege corona extra voorzorgsmaatregelen door het diner over te slaan en alleen het sprekersdeel bij te wonen. Na zijn speech was het de beurt aan komiek Trevor Noah, presentator van The Daily Show, om Biden op de hak te nemen. De president gaf daarbij nog een sneer naar de Russische president Vladimir Poetin. ‘Trevor, het goede nieuws is dat jij nu de president van de Verenigde Staten mag aanpakken. En anders dan in Moskou ga je daarvoor niet naar de gevangenis.’

Trevor Noah was naar eigen zeggen verbaasd dat hij het evenement mocht presenteren. ‘Maar toen hoorde ik dat jij de hoogste waarderingscijfers krijgt als je naast een biraciale Afrikaanse man staat’, zo verwees de komiek naar het vicepresidentschap van Biden onder president Barack Obama. Daarna deed hij Obama na. ‘Ik ben hem niet echt, hoor’, zei hij aan Biden. ‘Ik doe maar een stemmetje.’

‘Dat president Biden geen filter heeft, brengt hem soms in moeilijkheden’, zei Noah over Bidens uitspraken dat Poetin niet aan de macht kon blijven. ‘Dat maakte Rusland heel ongerust. Tot iemand uitlegde dat niets van de dingen de Biden wil doen, wordt verwezenlijkt.’

Ook andere beroemdheden waren aanwezig, onder wie Kim Kardashian, Drew Barrymore en Chris Tucker.