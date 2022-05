Angelina Jolie brengt onverwacht bezoek aan Oekraïense stad Lviv

De Amerikaanse actrice en VN-gezant Angelina Jolie heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Oekraïense stad Lviv.

Jolie (46) werkt sinds 2011 als speciaal gezant voor het VN-vluchtelingenagentschap. In het westen van Oekraïne heeft ze vluchtelingen en vrijwilligers gesproken, en kinderen in een ziekenhuis bezocht. Op foto’s is te zien hoe de actrice kinderen in de armen neemt en selfies met medisch personeel maakt.

De kinderen raakten gewond bij de raketaanval op de het treinstation van Kramatorsk. De aanval leek doelbewust gericht op burgers die probeerden te vluchten. Minstens 52 mensen kwamen om.

‘Ze moeten in shock zijn’, zei Angelina Jolie. ‘Ik weet hoe kinderen kunnen getraumatiseerd worden.’

In een video die verspreid werd via Facebook is de actrice lachend en wuivend naar fans te zien terwijl ze een koffie bestelt. De Oekraïense Maya Pidhorodetska, die de video postte, plaatste als bijschrift: ‘Niks speciaal. Enkel Lviv. Ik ging gewoon een koffie halen. Enkel Angelina Jolie. Oekraïne wordt gesteund door de hele wereld.’

Later tijdens het bezoek ging het luchtalarm af, waarop Jolie en haar medewerkers snel naar hun wachtende auto wandelden.

Lviv, in het westen van Oekraïne, kwam ook al onder aanval te liggen van het Russische leger. Eerder deze maand vielen in de stad zeven doden bij een raketaanval.

Volgens de VN zijn de voorbije maanden meer dan 12.7 miljoen mensen gevlucht voor het oorlogsgeweld.