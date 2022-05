Veel wolken, af en toe zon

Het wordt een zwaarbewolkte zondag, maar omdat het vooral zal gaan om hogere bewolking, verwacht het KMI dat de zon nog vaak door het wolkendek kan breken.

In het oosten blijft de bewolking dikker. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is wat gedruppel of wat lichte regen mogelijk. De grootste kans op wat neerslag is voor de kustregio en de oostelijke Ardennen.

De maxima liggen tussen 10 en 12 graden op de hoogten en aan zee, en tussen 13 en 16 graden elders. De wind waait meestal zwak uit het noorden tot noordoosten.

Tijdens de nacht naar maandag wordt het droog met steeds bredere opklaringen. In het uiterste zuidoosten en oosten blijft er veel lage bewolking hangen. Er is mist mogelijk, vooral dan over de Ardense hoogten waar er ook wat motregen kan vallen. Minima van 3 tot 8 graden bij een zwakke noordoostenwind.

De nieuwe week start droog en het wordt vrij zonnig met in de loop van maandag stapelbewolking in het binnenland. Aan zee blijft het meestal vrijwel helder en dus erg zonnig. De maxima schommelen van 13 graden aan zee en in de hoge Venen tot 16 à 17 graden in het centrum van het land.

Dinsdag trekt er een koufront voorbij en kan er een bui vallen, vooral ten noorden van Samber en Maas. In de late namiddag worden de opklaringen breder. In het zuiden van het land is het de hele dag vrij zonnig. Het wordt dan zowat 15 graden in het centrum.

Later in de week verwacht het KMI nog droog weer, met regelmatig zon en maxima die geleidelijk aan oplopen. Mogelijk kan het zaterdag al 20 graden worden op veel plaatsen.