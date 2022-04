Metejoor is de rijzende ster op de Mia’s

De eerste Mia’s sinds februari 2020 bekroonden maar liefst 13 verschillende artiesten. Angèle en Metejoor staken er net dat beetje bovenuit: zij wonnen elk drie beeldjes.

De 14e editie van de Music Industry Awards, de belangrijkste Vlaamse prijzen voor popmuziek, heeft een tijdje op zich laten wachten. De editie van 2021 viel in het water omwille van de coronapandemie, en ook de jaargang van 2022, die gepland stond op 3 februari, moest uitgesteld worden wegens lockdowns. Zo kregen we een uitzonderlijke dubbeleditie die de beste artiesten uit 2020 én 2021 moest lauweren.

Dat bloemetjesmoment was niet onbelangrijk. De aandacht die de nominaties en de prijsuitreiking - met een show die in primetime wordt uitgezonden op Eén - vertaalt zich altijd in een niet onaardige verkoopspiek voor de betrokken artiesten. Na twee jaar pandemieleed is dat uiteraard welgekomen.

En dus mochten onder meer Camille, Meskerem Mees en Sylvie Kreusch zich tijdens de show vanuit Paleis 12 in de harten van de kijkers spelen. Danira Boukhriss Terkessidis praatte de avond aan mekaar: zij vertelde dat er in de geschiedenis van de Mia’s ‘nog nooit zoveel was gestemd door het publiek’. Daarbij valt op dat dat publiek nogal standvastig is. Bazart won al voor de vierde keer op vijf edities de Mia voor ‘Beste groep’ - enkel in 2019 doorbrak Clouseau die zegereeks. Balthazar mag voor de tweede keer op rij (en de derde keer in totaal) ‘Alternative’ mee naar huis nemen. De categorie ‘Hiphop’ is er nog maar twee jaar bij, maar werd voor de tweede keer weggekaapt door Tourist Lemc. En ook Willy Sommers volgde zichzelf op, in de categorie ‘Vlaams populair’. Zelfs bij de verliezers was er een patroon: nadat Zwangere Guy bij de vorige editie geen van zijn zeven nominaties wist te verzilveren, bleef de Brusselse rapper nu ook met een nul op vijf achter.

De meest nadrukkelijke hegemonie is echter die van Angèle. De Brusselse won al voor de derde keer op rij ‘Solo vrouw’, voor de tweede keer op rij ‘Pop’, en ook in ‘Hit van het jaar’ slaat ze een dubbelslag: in 2019 won ze die hoofdprijs voor ‘Tout oublier’, en in 2021 deed ze dat met ‘Fever’, waarvoor ze gastzang levert bij Dua Lipa. De zangeres, die tijdens de show zelf ‘Bruxelles, je t’aime’ bracht, vertelde tijdens de show dat ze vooral trots was dat zo’n van Belgitude blakende song ook een hit werd in Frankrijk, en dat ze dankbaar was voor alle Vlaamse steun, ondanks het hakkelende Nederlands in haar dankwoorden. Met 11 beeldjes in totaal komt zij na deze editie op de derde plaats in de Mia-ranking aller tijden, na Milow (12) en Stromae (17).

Van sportleraar tot popmuzikant

Tussen al die vaste waarden was de meest opvallende nieuwkomer Metejoor. Bij zijn debuut op de Mia’s was hij in vier categorieën genomineerd, en in drie daarvan trok hij aan het langste eind. Zijn bekroning in de categorie ‘Doorbraak’ was dus logisch - de prijzen voor ‘Nederlands’ en ‘Solo man’ mocht de als Joris Van Rossem geboren Kempenaar ook meenemen.

Tijdens zijn dankwoord uitte Metejoor de gevleugelde woorden ‘godverdomme, wat is dees’ en bedankte hij zijn zus Lisa, die hem vijf jaar geleden voorstelde aan producer Hans Francken. Uit hun samenwerking vloeiden immers hits voort als ‘Rendez-Vous’ en ‘1 op 1 miljoen’, zachte liefdesduetten met de Nederlandse zangeressen Emma Heesters en Babet. Op Spotify gaan die songs vlotjes boven de 10 miljoen streams, wat geen evidentie is voor Vlaamse pop. Het titelloze debuutalbum waarop beide songs prijken, stond in november 2021 vier weken op nummer 1 in de Ultratop.

Voor Van Rossem zijn de Mia’s dan ook de bekroning van een topjaar, waarin hij ook te zien was in de VTM-programma’s Een echte job, Dancing with the stars en The Voice Kids. Aan die druk die dat met zich meebrengt is het nog wennen, zei de voormalige sportleerkracht en leerlingenbegeleider onlangs in Het Belang Van Limburg: daar beschreef hij hoe hij onlangs huilend huiswaarts fietste na het carnaval in Vosselaar. ‘Vijf uur lang werd ik staande gehouden door mensen die filmpjes met me wilden maken, op de foto wilden, een handtekening wilden... Terwijl ik gewoon even tot rust wilde komen met mijn vrienden.‘ Maar van het podium kan hij wél intens genieten, zei hij in datzelfde interview. ‘De eerste minuten van een show ben ik telkens overmand door emoties. Dan denk ik: zie mij hier nu staan. Dit had ik vijf jaar geleden nooit durven dromen.’

De winnaars

Hit van het jaar 2020: ‘Kom wat dichterbij’ van Regi ft Jake Reese en OT

Hit van het jaar 2021: ‘Fever’ van Angèle & Dua Lipa

Pop: Angèle

Solo vrouw: Angèle

Doorbraak: Metejoor

Nederlands: Metejoor

Solo man: Metejoor

Dance: Regi

Groep: Bazart

Alternative: Balthazar

Live act: Balthazar

Album: Bart Peeters

Hiphop: Tourist Lemc

Vlaams populair: Willy Sommers

Artwork: Sylvie Kreusch

Auteur: Stefaan Fernande

Muzikant: Mauro Pawlowski

Producer: Jasper Maekelberg

Videoclip: Charlotte Adigery

Lifetime achievement award: Soulsister