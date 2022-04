De 90ste verjaardag van de Italiaanse Meri Mion werd op een bijzondere wijze gevierd. Ze kreeg namelijk een verjaardagstaart van het Amerikaanse leger. Die kreeg ze niet zomaar: het was een goedmakertje. 77 jaar geleden, toen Meri 13 jaar oud werd, werd haar verjaardagstaart gestolen door enkele Amerikaanse soldaten die gestationeerd waren in haar dorp. Bekijk het ontroerende moment in bovenstaande video.