Matthias Casse vecht straks om goud in EK-finale, Sami Couchi om brons

Wereldkampioen Matthias Casse vecht straks de finale van het EK judo in de categorie tot 81 kilogram voor de Europese titel. De bronzen medaille van Tokio won zaterdagmiddag zijn halve finale van de Oekraïener Hievorh Manukian nadat hij in de Golden Score uitpakte met een ippon. Sami Chouchi, de andere Belg in de gewichtsklasse van Casse, strijdt dan weer om het brons.

Casse werd al eens Europees kampioen in 2019, de voorbije twee jaar moest hij tevreden zijn met een bronzen (Praag 2020) en een zilveren (Lissabon 2021) medaille. De 25-jarige Antwerpenaar is de huidige nummer één van de wereld in zijn gewichtsklasse.

In zijn halve finale tegen de veel lager geplaatste Oekraïener Hievorh Manukian kwam Casse wel goed weg tegen zijn tegenstander vroeg in de Golden Score een waza-ari leek te scoren, maar de VAR deed die beslissing teniet. Vervolgens maakte onze landgenoot het zelf af met een ippon (na een wurging).

In de eerdere rondes had Casse afgerekend met de Spanjaard Alfonso Urquiza Solana, de Slovaak Alex Barto en de Brit Stuart McWat. Telkens won Casse in de Golden Score nadat zijn uitgeputte tegenstander drie bestraffingen had gekregen voor passief vechten.

Ook Chouchi voor een medaille

Met Sami Chouchi (IJF 6) maakt nog een tweede Belg kans op een medaille in de min 81 kg. Hij won in de eerste herkansingsronde van de Spanjaard Alfonso Urquiza Solana (IJF 33) en kampt om het brons. Chouchi had in zijn kwartfinale verloren van de Oekraïener Hievorh Manukian en liep zo een halve finale tegen Matthias Casse mis.

Casse tegen grote rivaal

Chouchi vecht ergens tussen 16u en 17u zijn kamp om het brons tegen de Oekraïner Sergii Krivchach, even later is het de beurt aan Matthias Casse. In de finale wacht zijn grote rivaal Tato Grigalashvili. De Georgiër is de nummer twee van de wereld en verloor vorig jaar de WK-finale van Casse en de kamp om het brons op de Spelen in Tokio.

België veroverde vrijdag op het EK judo al twee bronzen medailles met Mina ­Libeer en Jorre Verstraeten.