Brits parlementslid beweert dat hij porno per vergissing opende

Neil Parish, het parlementslid dat vrijdag geschorst werd door de Conservatieven, beweert nu dat hij nooit de bedoeling had om porno te openen. Volgens de partijgenoot van premier Boris Johnson ging het om een vergissing. Ook Parish’ vrouw mengt zich ondertussen in de discussie.

Parish werd vrijdag geschorst, nadat hij zichzelf had gemeld bij de ethische commissie van het Britse parlement. Hij verklaarde ondertussen dat hij zijn werk in het parlement verderzet zo lang het onderzoek van de commissie loopt.

Toen enkele journalisten hem vroegen of Parish de porno per vergissing had geopend, antwoordde het parlementslid: ‘Dat klopt, maar dat zal onderzocht worden.’

De Britse media meldden eerder deze week dat een vrouwelijke minister had gemeld dat zij een mannelijke collega die naast haar zat in het Lagerhuis, pornografie had zien bekijken op zijn telefoon. Hetzelfde parlementslid zou volgens haar ook porno hebben opgezet tijdens een hoorzitting van een speciaal comité in het parlement.

Echtgenote: ‘Ik was in shock’

De echtgenote van Parish verklaarde aan de krant The Times dat ze haar man nog nooit zoiets had weten doen en ze noemde hem ‘een aardig persoon’. ‘Het was allemaal heel gênant’, aldus Sue Parish in het interview. ‘Ik was eerlijk gezegd in shock.’

‘Mensen zouden geen porno moeten bekijken’, verklaarde mevrouw Parish nog. ‘Hij zou daar nooit gewoon zitten terwijl mensen naar hem keken… Deze vrouwen zijn terecht zo boos, ik was zelf ook kwaad.’