Emotionele woordvoerder Pentagon haalt uit naar Poetin: ‘Wreedheid van de meest verdorven soort’

Pentagonwoordvoerder John Kirby heeft vrijdag in een ongewoon emotionele persconferentie felle kritiek geuit op de retoriek van de Russische president Vladimir Poetin. ‘Hoe kan je zo’n dingen zeggen terwijl je onschuldige mensen met de handen op de rug gebonden in het achterhoofd schiet.’

De Pentagonwoordvoerder omschreef Poetins rechtvaardiging dat hij Oekraïne wil denazificeren en de Russische burgers in het land wil beschermen, als ‘bullshit’. ‘Die retoriek valt moeilijk te rijmen met wat hij onschuldige mensen in Oekraïne aandoet. Ze worden in het achterhoofd geschoten met de handen op de rug gebonden, zwangere vrouwen worden gedood, ziekenhuizen gebombardeerd.

‘Ik kan niet begrijpen hoe je die twee dingen met elkaar kan verbinden’, aldus Kirby, die ook nog sprak van ‘wreedheid van de koudste en meest verdorven soort’.

Poetin onderschat

Volgens Kirby was voor de oorlog in Oekraïne duidelijk dat Poetin alles zou doen om de belangen van Rusland te verdedigen, maar had niemand verwacht dat hij zo ver zou gaan. ‘Ik denk niet dat we goed hebben ingeschat in hoeverre hij dit soort geweld en wreedheid zou vertonen.’

De woordvoerder reageerde op de vraag van een journalist of hij de Russische president als een rationeel persoon ziet. De Pentagonwoordvoerder verklaarde dat hij geen psycholoog is en niet kan inschatten wat er zich in het hoofd van de Russische president afspeelt. Wel kon hij, naar eigen zeggen, over zijn ‘verdorvenheid’ praten. ‘Het is zwaar om te zien wat hij in Oekraïne aanricht, wat zijn troepen in Oekraïne aanrichten, en te denken dat een ethisch, moreel individu dat kan rechtvaardigen.’

Toen Kirby het had over de beelden van de wreedheden begaan door de Russische troepen in Oekraïne, had hij even moeite om zijn kalmte te bewaren. De woordvoerder verontschuldigde zich achteraf. ‘Ik wil niet dat het hier over mij gaat. Maar ik zit al heel lang in het leger, en sommige van mijn vrienden zijn niet teruggekeerd. Het is gewoon moeilijk.’