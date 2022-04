Lous and the Yakuza tekent bij platenlabel Jay Z

Lous and the Yakuza gaat in zee met Roc Nation, het platenlabel van de bekende rapper Jay Z. Ze wordt daarmee de eerste Belgische artieste ooit bij het label.

Roc Nation vertegenwoordigt grote namen als zangeressen Rihanna en Alicia Keys en rappers J Cole en Megan Thee Stallion. Het label, dat mee werd opgericht door rapper Jay Z (52), zal nu dus ook de belangen van Lous and the Yakuza behartigen.

Een nieuwe grote stap voor Marie-Pierra Kakoma (25), de Brusselse achter Lous and the Yakuza. Vorige maand bracht ze ook al een nieuwe single uit en liep ze een defilé op de Paris Fashion Week voor Louis Vuitton, het merk dat Kakoma al sinds 2020 vertegenwoordigt. Vanaf mei toert Lous and the Yakuza door Europa en op 1 juni staat ze in de Brusselse Botanique.