Na opklaringen komen wolken

Zaterdag begint de dag met opklaringen, maar later neemt de bewolking toe. Ook zondag wordt het bewolkt, maar het blijft overwegend droog.

Er zijn zaterdagmorgen brede opklaringen, maar in de loop van de dag drijven vanuit Nederland wolkenvelden het land binnen en volgt er eventueel een lokaal buitje. In de namiddag komt er opnieuw meer zon in het noordwesten van het land. De maxima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen tot 15 graden in het centrum van het land en in Belgisch Lotharingen. Dat verwacht het KMI.

Zaterdagavond blijft het droog en breiden de brede opklaringen in het westen zich uit over de rest van het land. ‘s Nachts komt er meer hoge en middelhoge bewolking binnen vanuit het westen. De minima liggen tussen 0 en 5 graden.

Zondag wordt het overwegend bewolkt, met vooral in het westen van België kans op wat gedruppel of een lichte bui. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

Maandag blijft het droog en is er vrij zonnig weer, met in de loop van de dag wel ontwikkeling van stapelbewolking in het binnenland. Aan zee wordt het dan zonnig. De maxima schommelen van 13 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 16 à 17 graden in het centrum van het land.

Dinsdag is het eerst vrij zonnig, maar later op de dag wordt het meestal zwaarbewolkt. Een lokale bui is dan niet geheel uitgesloten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen rond 16 graden in het centrum.