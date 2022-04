Maand na sluiting Ferrero-fabriek in Aarlen nog geen officieel plan voor heropstart

De verantwoordelijken van de Ferrero-fabriek in Aarlen hebben nog geen officieel plan voor een herstart van de activiteiten overgemaakt aan het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Dat heeft het FAVV bevestigd aan persagentschap Belga.

De fabriek werd op 8 april gesloten nadat wereldwijd meerdere gevallen van salmonella gemeld waren na het eten van chocoladeproducten van de groep. Wel zijn er minstens een keer per week vergaderingen tussen de verantwoordelijken van de fabriek en experten van het FAVV om een plan voor de herstart van de activiteiten op te stellen, zo meldt FAVV-woordvoerster Aline Van den Broeck.

‘Van zodra Ferrero een aanvraag tot toelating indient, beschikt het FAVV over een wettelijke termijn van dertig dagen om zich uit te spreken’, aldus de woordvoerster. ‘Het is niet onze bedoeling om de zaken nodeloos te laten aanslepen, maar we zullen er streng op toezien dat de voorwaarden nageleefd worden.’

Ferrero van zijn kant had dinsdag laten weten dat het bedrijf werkt aan ‘een concreet en versneld plan om de problematiek rond de salmonellabesmetting in Aarlen op te lossen’.

De fabriek van Ferrero in Aarlen werd geopend in 1989 en biedt werk aan 725 mensen. Het personeelsbestand kan aandikken tot 1.100 in piekperiodes.