Gevangenisstraffen tot twee jaar geëist voor vier verdachten op proces aanslagen Parijs

Op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs heeft het federaal parket gevangenisstraffen van één tot twee jaar gevorderd tegen vier verdachten uit de vrienden- en kennissenkring rond Salah Abdeslam, Mohamed Abrini en Ahmed Dahmani. Het gaat om Rafik El Hassani, Ayoub Bazarouj, Soufiane El Aroub en Mohamed Rabhioui.

Rafik El Hassani was de beste vriend van Brahim Abdeslam, de oudere broer van Salah Abdeslam, en werkte in diens café.

‘Samen bekeken ze vaak propagandavideo’s van Islamitische Staat en El Hassani wist dat Brahim Abdeslam via Skype contact had met Abdelhamid Abaaoud in Syrië’, zei de federale magistrate. ‘Hij heeft daar de autoriteiten niet van op de hoogte gebracht. Hadden we dat geweten, dan waren we misschien kunnen tussenkomen.’

Brahim Abdeslam trok in februari 2015 naar Syrië, en het was de bedoeling dat Rafik El Hassani meeging, maar zijn moeder stak daar een stokje voor door zijn paspoort af te nemen.

‘Meneer El Hassani beweert nu wel dat hij dacht dat het om een toeristische reis naar Turkije ging, maar uit het dossier blijkt duidelijk het tegendeel’, ging het federaal parket verder. ‘Hij wist maar al te goed wat het einddoel van die reis was. Hij heeft Brahim Abdeslam naar de luchthaven gebracht en daar afscheid genomen terwijl hij dacht dat ze elkaar nooit zouden terugzien.’

Ayoub Bazarouj is de broer van Syrië-strijder Youssef Bazarouj en zorgde ervoor dat zijn broer vanuit Syrië kon blijven communiceren met vrienden in België.

‘Daarvoor opende hij Facebookaccounts en zorgde hij voor Belgische telefoonnummers, zodat Youssef via WhatsApp kon communiceneren’, aldus het federaal parket. ‘Youssef gebruikte die Facebookaccounts om IS-propaganda te sturen naar zijn contacten in België, en om mensen te ronselen voor de strijd in Syrië. De WhatsApp-accounts waren belangrijk om foto’s door te sturen voor de valse identiteispapieren die moesten gemaakt worden voor de reizen naar Syrië, en om onder meer de overtochten van Ahmed Dahmani, Brahim Abdeslam en Mohamed Abrini vanuit Turkije naar Syrië te organiseren’, klinkt het.

‘Omhelzing terwijl de eerste explosies weerklonken’

Ayoub Bazarouj speelde volgens het federaal parket ook tussenpersoon tussen zijn broer in Syrië en verschillende verdachten in België.

‘De avond van 13 november brengt hij op café door in het gezelschap van Ahmed Dahmani’, aldus de federaal magistrate. ‘Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee elkaar omhelzen en feliciteren, net op het moment dat in Parijs de eerste explosies aan het Stade de France weerklinken.’

Soufiane El Aroub en Mohamed Rabhioui behoorden ook tot dezelfde vriendenkring en waren volgens het federaal parket dus perfect op de hoogte van de radicalisering van de verschillende betrokkenen.

‘Ze hebben hun vrienden in die radicalisering gesteund en waren zelf duidelijk ook geradicaliseerd’, klonk het. ‘Ze stonden in België in nauw contact Ahmed Dahmani, en hielden via Facebook contact met Youssef Bazarouj in Syrië. Bazarouj stuurde Rabhioui via Facebook meer dan 70 berichten, maar de antwoorden van Mohamed Rabhioui zijn gewist. Hetzelfde geldt voor de meer dan 1.600 berichten die Rabhioui tussen februari en november 2015 uitgewisseld had met Ahmed Dahmani via Facebook. Ook die zijn grotendeels gewist.’

Toen Ahmed Dahmani in februari 2015 naar Syrië reisde, was het Mohamed Rabhioui die ervoor zorgde dat hij belkrediet had en dat hij in contact kon komen met Brahim Abdeslam, aldus nog het federaal parket.

‘Toen Ahmed Dahmani na 13 november naar Syrië probeerde te vluchten, was het Soufiane El Aroub die hem midden in de nacht naar Schiphol bracht. En Dahmani stuurde naar allebei pasfoto’s van zichzelf, die via hen hun weg zouden vinden naar de mensen die Dahmani aan een vals Syrisch paspoort moesten helpen.’

Maandag vordert het federaal parket voor de vijf overblijvende verdachten.