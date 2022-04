Wat doen we nu met de schildpad van Fabre?

Van Jan Fabre staat wel wat werk in de publieke ruimte. Voor de één kan het daar niet blijven staan, voor de ander moet het niet weg. Het Smak neemt het voortouw in een publiek debat.

Searching for utopia, de populaire gouden schildpad nabij het strand van Nieuwpoort, blijft staan. ‘Er zijn heel wat kunstenaars die al eens ferm naast de lijn lopen’, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). ‘Als we al hun werken moeten verwijderen, zijn we nog lang bezig.’

Tot een andere conclusie kwam Vooruit. Dat wil dat een met kevers bezette jurk van Fabre wordt verwijderd uit de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement. ‘Nu een rechter geoordeeld heeft dat de feiten die Jan Fabre ten laste werden gelegd, bewezen zijn en hij veroordeeld is, kan deze kunstenaar niet langer een piëdestal krijgen in het Vlaams Parlement’, zeggen parlementslid Katia Segers en fractieleider Hannelore Goeman.

Ook de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen, het Brugse Gezellehuis en het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (Smak) in Gent hebben een sculptuur van Fabre. Nadat De Singel in september zijn Fabre-sculptuur van zijn dak haalde, overlegden ze over de juiste reactie. Zij laten het werk in hun collectie voorlopig staan en gaan voor overleg met het publiek.

De kathedraal reageerde meteen na de uitspraak. ‘Het beeld preventief verwijderen was geen optie; dan zou het lijken alsof we dit debat uit de weg gaan. De pijnlijke schandalen over misbruik in de Kerk en in een pastorale relatie hebben ons geleerd dat dit geen optie is.’

In de maanden voor het proces gingen directieleden van de kathedraal met verschillende bezoekersgroepen in gesprek bij de sculptuur. Toen die in 2015 werd geplaatst, had de kathedraal al benadrukt dat die keuze geen eerbetoon voor een kunstenaar betekende. Nu kregen bezoekers een inleiding over het kunstwerk en vragen over de impact van Fabres #MeToo-dossier op de aanwezigheid van zijn werk in de kathedraal.

‘Uit die gesprekken leerden we dat er geen eensgezindheid bestaat over hoe je daarop als organisatie nu best reageert. Los daarvan werd telkens duidelijk dat het bijzonder zinvol is om de dialoog over dit onderwerp aan te gaan.’

Het Smak neemt het voortouw in gespreksmomenten die het met de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst organiseert. De Brugse Musea helpen mee, de kathedraal zal aanwezig zijn. ‘We willen niet over één zaak in debat gaan, maar over de inhoud’, zegt directeur Philippe Van Cauteren. ‘Over machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, trial by media of de vraag of de kunstenaar en zijn werk samenvallen. We willen ook graag dat het breder gaat dan de cultuursector - ongewenste intimiteiten komen niet alleen daar voor.’

Hij denkt aan een één- of tweedaagse, ‘met gesprekken in open of gesloten kamer, met lezingen, ... We plannen het in september of oktober om het grondig te kunnen voorbereiden, en om ook een maar buitenlandse stemmen aan het woord te laten, om niet alleen aan navelstaren te doen.’

Tot die tijd blijft De man die de wolken meet op het dak van het Smak staan. Ook dat verliep niet zonder discussie, overigens: begin april hield De Man opeens een fors paar ballen omhoog. Van Cauteren beschouwt ook dat als een deel van de discussie. ‘Ik weet wie die ballen heeft opgehangen, ik heb hen laten weten dat ze me volgende keer moeten bellen. Dan zet ik de deur open, zodat ze niet op het dak hoeven te klimmen.’