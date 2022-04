Concerten van Céline Dion in België een derde keer uitgesteld

De concerten van Céline Dion in het Sportpaleis in september gaan niet door. De Canadese zangeres stelt haar Europese tour wegens gezondheidsredenen met een jaar uit.

Aanvankelijk zou Céline Dion in mei 2020 al passeren in het Sportpaleis, maar die optredens werden wegens de coronapandemie geannuleerd en opnieuw ingepland in maart 2021. Om dezelfde reden gingen ook die concerten niet door.

Uiteindelijk werden drie nieuwe data geprikt in september 2022, maar ook die shows zegt Dion nu af. De zangeres kampt met aanhoudende spierkrampen, waarvan ze minder snel herstelt dan verhoopt. In 2019 zei Dion na zestien jaar haar vaste stek in Las Vegas vaarwel, goed voor 1.141 shows en 4,5 miljoen fans in The Colosseum in hotel Caesars Palace.

De Canadese stelt haar hele Europese tour met een jaar uit. In het Sportpaleis zal ze normaal gezien uiteindelijk in september 2023 drie concerten geven. Al aangekochte tickets blijven geldig op de nieuwe data.