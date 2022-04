Stagflatie komt dichterbij

Terwijl de inflatie in de eurozone verder gestegen is, komt de groei in sommige landen tot stilstand. Daarmee komt het beruchte stagflatie-scenario dichterbij.

De Franse economie tekende in het eerste kwartaal geen groei op, de Italiaanse kromp zelfs. In de hele eurozone werd in het eerste kwartaal 0,2 procent meer geproduceerd dan in het voorgaande kwartaal, en 5 procent meer dan een jaar voordien. Slechts in een handvol landen, waaronder Portugal en Oostenrijk, bleef de kwartaalgroei op peil. In België ging het om 0,3 procent.

Tegelijk kroop de inflatie verder omhoog. In de eurozone was het leven in april 7,5 procent duurder dan een jaar eerder, een nieuw record. In België ging het volgens het geharmoniseerde Europese cijfer om 9,3 procent. Estland spande de kroon met 19 procent. De inflatie in de Baltische staten is nog een stuk hoger dan in de rest van de eurozone.

De cijfers in de eurozone steken nog relatief gunstig af bij die van de Verenigde Staten, waar de inflatie 8,5 procent bedraagt en de groei in het eerste kwartaal negatief was. Verwacht wordt dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende week nogmaals zal optrekken. Ook van de Britse centrale bank wordt volgende week een renteverhoging verwacht. De ECB kan dat ten vroegste in juli doen, maar veel zal afhangen van de ontwikkelingen in de komende maanden.