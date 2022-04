Patrick Bevin wint derde etappezege in Ronde van Romandië, Quinten Hermans opnieuw in top vijf

De derde rit in lijn in de Ronde van Romandië leverde opnieuw een massasprint op. Daarin was Patrick Bevin op een groot verzet de beste. De Nieuw-Zeelander verschalkte onder meer Ethan Hayter en leider Rohan Dennis. Onze landgenoot Quinten Hermans legde beslag op een vijfde stek.

Het peloton kreeg op de vierde koersdag in de Ronde van Romandië 165,1 kilometer voor de wielen geschoven. De start en aankomst lagen in Valbroye, met onderweg een aantal interessante hindernissen. Rémi Cavanga, Krists Neilands en Nans Peters kleurden de vroege vlucht, maar op meer dan vier minuten voorsprong hoefde het trio niet te rekenen. In het peloton controleerden de troepen van leider Rohan Dennis het tempo.

Neilands sprokkelde onderweg de nodige punten op de klimmetjes, waardoor hij morgen van start mag gaan als leider in het bergklassement. Al bleef het wachten op een versnelling in het peloton om de voorsprong van de leiders drastisch te doen zakken. Op het moment dat de Ineos Grenaders zich moeiden, was het snel over en uit voor de drie voorin. Peters spartelde nog even tegen, maar het was vechten tegen de bierkaai voor de Fransman.

Op 19 kilometer van de meet viel alles te herdoen. Snelle mannen zoals Ethan Vernon en Fernando Gaviria moesten de rol lossen op het heuvelachtige parcours. Een sprint onder de klassementsrenners leek alweer in de maak. Toch volgde er nog een klimmetje dat mogelijke sprintplannen in de war kon sturen. Carlos Verano viel aan op de Sédelles. Lang zong de Spanjaard het niet uit in de kop van wedstrijd. Ook Gino Mäder en March Hirschi plaatsten een demarrage, zonder veel succes.

Hayter laat zich verrassen

Israel-Premier Tech en de Ineos Grenadiers brachten de sprint in gereedheid. Rein Taaramäe verstoorde die plannen met een late aanval. De Est van Intermarché-Wanty-Gobert fietste een mooie kloof bij elkaar. Maar hij hield geen stand tegen het aanstormende peloton. In een chaotische slotfase liet Ethan Hayter, de man die afgelopen week al twee keer mocht zegevieren, zich verrassen. Patrick Bevin dook de laatste rechte lijn in met een paar fietslengten voorsprong. De Nieuw-Zeelander sprintte op een monsterverzet naar de zege. Hayter moest vrede nemen met de tweede plaats. Leider Dennis werd nog knap derde. Opvallend was ook de vijfde plaats van Quinten Hermans. Onze landgenoot heeft dit seizoen nog maar 13 koersdagen achter zijn naam staan, maar finishte al zes keer in de top tien.

In het klassement nadert Bevin tot op 14 seconden van Dennis. Zaterdag trekt het peloton van Aigle naar het bergdorpje Zinal. De klimgeiten zijn dan aan zet, want de aankomst ligt bovenop een col van eerste categorie. Op zondag mogen de beste klimmers zich opnieuw bewijzen in een klimtijdrit van Aigle naar het skioord Villars.