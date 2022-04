Oud-tennisser Boris Becker veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor faillissementsfraude

Oud-tennisser Boris Becker moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het opzettelijk negeren van de voorwaarden van zijn faillissementsovereenkomst. Dat is vrijdag door een Londense rechtbank bepaald.

De 54-jarige Duitse tennislegende zou bij zijn faillissement in 2017 zijn vermogen hebben achtergehouden voor zijn curator, wat door de rechtbank wordt geclassificeerd als faillissementsfraude. De voormalig nummer 1 van de wereld werd begin april al door een rechter schuldig bevonden, vrijdag werd de schuldeis bepaald.

Becker werd op 21 juni 2017 failliet verklaard vanwege een onbetaalde lening van meer dan 3 miljoen pond op zijn landgoed op het Spaanse Mallorca. De drievoudig Wimbledon-winnaar wordt ervan verdacht daarna miljoenen aan inkomsten achter te hebben gehouden. Hij zou onder meer verzuimd hebben om meerdere gewonnen trofeeën op te geven als onderdeel van zijn bezittingen.

Rechter Deborah Taylor was van mening dat Becker door deze veroordeling zijn carrière en zijn reputatie heeft verloren. ‘Je hebt geen berouw getoond of je schuld geaccepteerd’, concludeerde Taylor. ‘Hoewel ik me kan voorstellen dat u zich tijdens deze procedure misschien vernederd hebt gevoeld, is er van uw kant geen nederigheid geweest.’

Becker kan nog tegen de uitspraak in hoger beroep gaan.