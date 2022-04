Conservatief parlementslid dat porno keek in Britse Lagerhuis geschorst

Het Conservatieve parlementslid Neil Parish was het parlementslid dat door vrouwelijke parlementsleden beschuldigd werd van porno te kijken in het Lagerhuis. Parish is voorlopig geschorst door de partij terwijl het onderzoek verder loopt.

De woordvoerder van de chief whip, Chris Heaton-Harris, zei dat Neil Parish zichzelf meldde bij parlementaire autoriteiten van het Lagerhuis. ‘Neil Parish is momenteel geschorst als lid van de Conservatieve partij in afwachting van de uitkomst van het onderzoek,’ zei de woordvoerder.

Geruchten over de identiteit van het parlementslid deden eerder deze week al de ronde in Westminster sinds aan het licht kwam dat een vrouwelijke conservatieve minister had gemeld dat zij een mannelijke collega in het Lagerhuis pornografie op zijn telefoon had zien bekijken. Dat verhaal werd ook door een ander parlementslid bevestigd.

Boris Johnson moedigde getuigen aan om het gedrag van het betrokken parlementslid te melden bij de klachtenafdeling van het parlement. Veel parlementsleden vonden die reactie te lauw. Hij werd onder druk gezet om kordater op te treden. De eerste minister zei eerder deze week dat het gedrag van het parlementslid onacceptabel is en een reden zou kunnen zijn tot ontslag.

‘Moet serieus worden aangepakt’

Parish gaf eerder deze week nog een interview aan de Britse nieuwszender GB News, waarin hem onder andere werd gevraagd naar de aantijging dat een conservatief parlementslid porno zou hebben gekeken in het parlement. ‘Ik denk dat er een grondig onderzoek zal moeten worden ingesteld en dat we het resultaat daarvan moeten afwachten’, zei hij toen. ‘Daarna zal er een besluit volgen over welke actie moet worden ondernomen,’ zei hij.

Tijdens het interview werd hem ook de vraag gesteld of er een probleem was met de cultuur in Westminster. Daarop antwoordde hij het volgende: ‘Er zitten zo’n 650 parlementsleden samen in ruimte waar het soms intens aan toe kan gaan. Er zullen altijd mensen zijn die over de schreef gaan. Het probleem moet wel serieus worden aangepakt.’