Nationale Bank wil geen crisisbijdrage uitwerken voor energiebedrijven die overwinsten boeken: ‘Niet onze taak’

De Nationale Bank (NBB) staat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) niet bij in het uitwerken van een voorstel om energiebedrijven die overwinsten boeken een crisisbijdrage te laten leveren.

De minister had de bank dinsdag verzocht zo’n maatregel verder uit te werken, maar de NBB stelde donderdag bij monde van vicegouverneur Steven Vanackere dit niet te gaan doen.

‘De NBB moet data objectiveren en ter beschikking stellen van de politiek. Maar we gaan niet beleidsmatig te werk en gaan al zeker geen wetsvoorstellen schrijven. Het is aan de politiek om politieke beslissingen te nemen, niet aan de Nationale Bank’, liet Vanackere donderdag weten aan Kanaal Z.

Van der Straeten bestempelde dinsdag de ‘buitensporige winsten’ die bedrijven boeken in strategische sectoren zoals bijvoorbeeld energie ‘een reëel gevaar voor onze economie en het land’. De minister vindt het ‘niet langer te verantwoorden dat de kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 exuberante winsten maken, maar vrijgesteld zijn van een repartitiebijdrage.’

Engie Electrabel betaalt voor de kernreactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 vrijwel geen repartities, behalve een bedrag van 20 miljoen euro voor het energietransitiefonds. De andere kerncentrales dragen 38 procent van de winst af als repartitiebijdrage, wat volgens berekeningen van de CERG voor de jaren 2022-2024 zou moeten uitkomen tussen de 529,68 miljoen euro en de 683,92 miljoen euro. Van der Straeten vindt dat niet voldoende en wilde daarom dat de NBB een voorstel zou doen.

‘Het is onze taak dingen te onderzoeken en de economie in kaart te brengen’, verduidelijkt woordvoerder Geert Sciot vrijdag het standpunt van de NBB tegenover De Tijd. ‘We willen studiewerk doen en data aanleveren. Maar een fiscale maatregel uitwerken behoort niet tot onze bevoegdheden. De Nationale Bank is geen overheidsinstelling. We moeten onze neutrale positie bewaken.’